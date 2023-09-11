В Свердловской области растет число заболевших ОРВИ

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Чаще всего у простудившихся свердловчан находят риновирус Фото:

В Свердловской области с симптомами ОРВИ в больницы обратились 23 тысячи человек. Это на 62,9% больше, чем неделей ранее. Такой информацией у себя в telegram-канале делится региональный Роспотребнадзор.

«В Свердловской области за прошлую неделю зарегистрировано 23 тысячи случаев ОРВИ. Это выше уровня прошлой недели на 62,9%, но ниже среднего многолетнего уровня на 16,2%. 65% заболевших — дети», — говорится в сообщении санврачей.

Среди вирусов доминирует риновирус. Уровень заболеваемости выше среднеобластного зарегистрировали в Полевском, Богдановиче, Сухом Логу, Каменске-Уральском, ЗАТО Свободном, Ирбитском, Каменском, Рефтинском, Сысертском городских округах. Свердловчанам советуют соблюдать меры профилактики — мыть руки, вести здоровый образ жизни, при признаках ОРВИ оставаться дома.

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В Свердловской области с симптомами ОРВИ в больницы обратились 23 тысячи человек. Это на 62,9% больше, чем неделей ранее. Такой информацией у себя в telegram-канале делится региональный Роспотребнадзор. «В Свердловской области за прошлую неделю зарегистрировано 23 тысячи случаев ОРВИ. Это выше уровня прошлой недели на 62,9%, но ниже среднего многолетнего уровня на 16,2%. 65% заболевших — дети», — говорится в сообщении санврачей. Среди вирусов доминирует риновирус. Уровень заболеваемости выше среднеобластного зарегистрировали в Полевском, Богдановиче, Сухом Логу, Каменске-Уральском, ЗАТО Свободном, Ирбитском, Каменском, Рефтинском, Сысертском городских округах. Свердловчанам советуют соблюдать меры профилактики — мыть руки, вести здоровый образ жизни, при признаках ОРВИ оставаться дома.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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