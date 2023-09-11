Пермского военного, издевавшегося над женой и детьми, отправили в СИЗО

11 сентября 2023 в 18:02 Размер текста - 17 +

Ранее пермяк был под подпиской о невыезде Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пермяка-военного, который обвиняется в издевательстве над пасынком, отправили в СИЗО. Как утверждает бывшая жена обвиняемого, он издевался над ней, их детьми, а также обманом отобрал у нее квартиру. Ранее мужчина был под подпиской о невыезде. «Изначально обвиняемый был под подпиской о невыезде. В августе мужчина дважды не явился на заседания суда, поэтому меру пресечения ему изменили на заключение под стражу», — сообщает 59.RU со ссылкой на представителя жены. В заключении мужчине предстоит провести, по крайней мере, три месяца. Экс-супруга обвиняемого ранее рассказывала об издевательствах со стороны ее бывшего мужа по отношению к ней и ее детям. По словам женщины, пасынка он избивал, родного сына окунал в ледяную воду за плач, а саму пермячку ограничивал в потреблении воды и отбирал деньги. Также он заставил женщину переписать квартиру, которая принадлежала ей, на мать обвиняемого. Устав от издевательств, женщина сбежала с детьми из дома. Через некоторое время она пыталась вернуться домой, но ее туда не пустила свекровь. Также военный пермяк пытался отправиться на СВО, для чего написал заявления. Однако ему отказали, так как он находится под следствием по тяжкой статье. В суде прокурор просил назначить пермяку наказание в виде 11 лет в колонии строгого режима. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пермяка-военного, который обвиняется в издевательстве над пасынком, отправили в СИЗО. Как утверждает бывшая жена обвиняемого, он издевался над ней, их детьми, а также обманом отобрал у нее квартиру. Ранее мужчина был под подпиской о невыезде. «Изначально обвиняемый был под подпиской о невыезде. В августе мужчина дважды не явился на заседания суда, поэтому меру пресечения ему изменили на заключение под стражу», — сообщает 59.RU со ссылкой на представителя жены. В заключении мужчине предстоит провести, по крайней мере, три месяца. Экс-супруга обвиняемого ранее рассказывала об издевательствах со стороны ее бывшего мужа по отношению к ней и ее детям. По словам женщины, пасынка он избивал, родного сына окунал в ледяную воду за плач, а саму пермячку ограничивал в потреблении воды и отбирал деньги. Также он заставил женщину переписать квартиру, которая принадлежала ей, на мать обвиняемого. Устав от издевательств, женщина сбежала с детьми из дома. Через некоторое время она пыталась вернуться домой, но ее туда не пустила свекровь. Также военный пермяк пытался отправиться на СВО, для чего написал заявления. Однако ему отказали, так как он находится под следствием по тяжкой статье. В суде прокурор просил назначить пермяку наказание в виде 11 лет в колонии строгого режима.