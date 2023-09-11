Площадь застройки составит более 740 квадратных метров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Ленинском районе Челябинска построят новый автосервис площадью более 740 квадратных метров. Общественные обсуждения на эту тему пройдут в Челябинске с 12 сентября по 12 октября. Сообщается на сайте мэрии.

«Назначить проведение общественных обсуждений по рассмотрению документации по планировке территории в Ленинском районе города Челябинска под комплекс автоуслуг с 12 сентября 2023 по 12 октября. Осуществлять прием предложений и замечаний от участников общественных обсуждений по проекту документации по планировке территории в срок до 21 сентября посредством регионального портала государственных и муниципальных услуг», — говорится на сайте.

Построить комплекс автоуслуг планируется на территории площадью более 1300 квадратных метров. Инициатор проекта — предприниматель Сергей Циулин.

Согласно сервису «Сбис», бизнесмен является владельцем и директором челябинской компании «Челпи», занимающейся грузоперевозками. Также в числе основных видов деятельности фирмы — производство химических продуктов, фармацевтических субстанций, розничная торговля косметическими и парфюмерными товарами.