Челябинские первоклассники повредили систему безопасности на железной дороге

Школьники разбили маневровый светофор Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Челябинске два первоклассника разбили железнодорожный маневровый светофор, предназначенный для обеспечения безопасности движения составов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Управления транспорта МВД России по УрФО, личности мальчиков установлены, с их родителями проведена беседа.

«На ж/д станции „Электростанция“ на маневровом светофоре, предназначенном для обеспечения безопасности движения составов, разбили линзы синего и белого огня. Выяснилось, что противоправное деяние ради забавы совершили два друга-первоклассника, которые проживают недалеко от станции и учатся в местной школе», — сообщили URA.RU в пресс-службе УТ МВД России по УрФО.

В ведомстве отметили, что о выходке школьников сообщили в службу по делам несовершеннолетних. Инспекторы провели с виновниками и их родителями беседу, разъяснив, что вмешательство в работу железнодорожного оборудования ставит под угрозу безопасность движения поездов.

«В отношении родителей школьников составлены административные протоколы по статье 5.35 КоАП РФ („Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних“). Материалы по факту правонарушения направлены в школу, где учатся дети, а также в ПДН и ОВД», — подытожили в пресс-службе УТ МВД России по УрФО.