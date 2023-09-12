В Советском районе Челябинска изменят проект элитного ЖК

Площадь застройки дома будет уменьшена с 6232 до 2576 квадратных метров Фото: Илья Московец © URA.RU

В Советском районе Челябинска по улице Орджоникидзе высотность дома изменят с 14 до 9 этажей. Общественные обсуждения по поводу уменьшения площади застройки с 6232 до 2576 квадратных метров пройдут в Челябинске с 12 сентября по 12 октября.

«В числе рассматриваемых вопросов — отклонение от предельных параметров строительства жилого дома по улице Орджоникидзе в Советском районе города Челябинска в связи с внесенными изменениями. Существенно уменьшены параметры жилого дома: с 14 до 9 этажей, площади жилых помещений с 6232 до 2576 квадратных метров», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Также на общественных обсуждениях будет рассмотрен вопрос об уменьшении площади торгово-офисных и общественно-бытовых помещений высотного здания с 1715 до 1506 квадратных метров. Строительный объем дома будет уменьшен в 2,5 раза, а именно с 43001 до 17985 кубических метров.