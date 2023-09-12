12 сентября 2023

Пилот, посадивший самолет в поле, рассказал, почему увлекся авиацией

Пилот Семенов увлекся авиацией из-за фильма «Экипаж» с Данилой Козловским
© Служба новостей «URA.RU»
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Самолет «Уральские авиалинии», совершивший аварийную посадку на кукурузном поле. Московская область, уральские авиалинии, airbus А321, аварийная посадка, аэробус а321, эйрбас
Пилот, посадивший самолет в поле, начал интересоваться авиацией после фильма «Экипаж» Фото:
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Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле под Новосибирском

Второй пилот самолета «Уральских авиалиний», который сел в поле под Новосибирском, Эдуард Семенов начал увлекаться авиацией после фильма «Экипаж» с актером Данилой Козловским. Об этом заявила его жена Анна Семенова.

«В восьмом классе он посмотрел российский фильм „Экипаж“. Он его так впечатлил, что у него появилась мечта — стать пилотом», — передает слова Анны Семеновой Е1.

До этого времени он учился в школе посредственно, а после начал усиленно изучать математику, физику и английский язык. Поступить в летное училище Эдуарду Семенову удалось лишь с третьей попытки, добавила жена.

Самолет «Уральских авиалиний» утром 12 сентября совершил экстренную посадку в поле под Новосибирском. Лайнер летел из Сочи в Омск, но из-за слишком короткой посадочной полосы экипаж принял решение лететь в Новосибирск. По мнению гендиректора авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергея Скуратова, лайнер совершил экстренную посадку в поле из-за сильного ветра. URA.RU собирает все материалы по теме в отдельный сюжет.

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Второй пилот самолета «Уральских авиалиний», который сел в поле под Новосибирском, Эдуард Семенов начал увлекаться авиацией после фильма «Экипаж» с актером Данилой Козловским. Об этом заявила его жена Анна Семенова. «В восьмом классе он посмотрел российский фильм „Экипаж“. Он его так впечатлил, что у него появилась мечта — стать пилотом», — передает слова Анны Семеновой Е1. До этого времени он учился в школе посредственно, а после начал усиленно изучать математику, физику и английский язык. Поступить в летное училище Эдуарду Семенову удалось лишь с третьей попытки, добавила жена. Самолет «Уральских авиалиний» утром 12 сентября совершил экстренную посадку в поле под Новосибирском. Лайнер летел из Сочи в Омск, но из-за слишком короткой посадочной полосы экипаж принял решение лететь в Новосибирск. По мнению гендиректора авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергея Скуратова, лайнер совершил экстренную посадку в поле из-за сильного ветра. URA.RU собирает все материалы по теме в отдельный сюжет.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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