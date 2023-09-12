Пилот, посадивший самолет в поле, рассказал, почему увлекся авиацией

Второй пилот самолета «Уральских авиалиний», который сел в поле под Новосибирском, Эдуард Семенов начал увлекаться авиацией после фильма «Экипаж» с актером Данилой Козловским. Об этом заявила его жена Анна Семенова.
«В восьмом классе он посмотрел российский фильм „Экипаж“. Он его так впечатлил, что у него появилась мечта — стать пилотом», — передает слова Анны Семеновой Е1.
До этого времени он учился в школе посредственно, а после начал усиленно изучать математику, физику и английский язык. Поступить в летное училище Эдуарду Семенову удалось лишь с третьей попытки, добавила жена.
Самолет «Уральских авиалиний» утром 12 сентября совершил экстренную посадку в поле под Новосибирском. Лайнер летел из Сочи в Омск, но из-за слишком короткой посадочной полосы экипаж принял решение лететь в Новосибирск. По мнению гендиректора авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергея Скуратова, лайнер совершил экстренную посадку в поле из-за сильного ветра. URA.RU собирает все материалы по теме в отдельный сюжет.
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