Пригожин обвинил Ахмедова в сливе разговора про Путина ради снятия санкций

14 сентября 2023 в 14:01 Размер текста - 17 +

Иосиф Пригожин сообщил, что его использовали для того, чтобы с Фархада Ахмедова сняли санкции Фото: Владимир Андреев © URA.RU Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что российский бизнесмен Фархад Ахмедов слил разговор с ним для снятия европейских санкций. В беседе, которая ранее была выложена в Сеть, Ахмедов и Пригожин критиковали спецоперацию и действия российских властей. «Я точно понимаю, что все, что произошло в ситуации со мной, — это чисто использовали ситуацию. Когда та или иная подлость совершается по отношению к кому-то, она делается только с какой-то целью: решение задачи, обогащение», — заявил Иосиф Пригожин. Его слова передает агентство «Подъем». Он также отметил, что стал жертвой из-за своей фамилии, а не из-за заслуг. После этой истории Пригожин сообщил, что перестал общаться с Ахмедовым. По его словам, он стал избегать «опасных» контактов. «Я даже боюсь с деревьями разговаривать», — заявил Пригожин. Ранее в Сети появилось видео, где, как утверждалось, беседовали Пригожин и Ахмедов. Они критиковали власть и президента России Владимира Путина. После публикации видео Пригожин заявил, что эта запись — фейк, передает телеканал 360. 14 сентября ЕС снял санкции с Ахмедова, который не стал опровергать публикацию, передает RT.

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что российский бизнесмен Фархад Ахмедов слил разговор с ним для снятия европейских санкций. В беседе, которая ранее была выложена в Сеть, Ахмедов и Пригожин критиковали спецоперацию и действия российских властей. «Я точно понимаю, что все, что произошло в ситуации со мной, — это чисто использовали ситуацию. Когда та или иная подлость совершается по отношению к кому-то, она делается только с какой-то целью: решение задачи, обогащение», — заявил Иосиф Пригожин. Его слова передает агентство «Подъем». Он также отметил, что стал жертвой из-за своей фамилии, а не из-за заслуг. После этой истории Пригожин сообщил, что перестал общаться с Ахмедовым. По его словам, он стал избегать «опасных» контактов. «Я даже боюсь с деревьями разговаривать», — заявил Пригожин. Ранее в Сети появилось видео, где, как утверждалось, беседовали Пригожин и Ахмедов. Они критиковали власть и президента России Владимира Путина. После публикации видео Пригожин заявил, что эта запись — фейк, передает телеканал 360. 14 сентября ЕС снял санкции с Ахмедова, который не стал опровергать публикацию, передает RT.