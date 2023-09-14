В Челябинске цена на аренду участка, выставленного мэрией, выросла в 65,5 раза

Цена лота выросла с 151 тысяч 950 рублей до 9 млн 693 тысяч рублей Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Власти Челябинска 14 сентября продали с торгов право на заключение договора аренды земли под склад за 9 млн 692 тысячи рублей. Это в 65,5 раза выше первоначального лота. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

«На аукционе реализовано право на заключение договора аренды под склад в Курчатовском районе. Стартовая цена лота составляла 151 тысяч 950 рублей. В ходе торгов стоимость аренды участка выросла до 9 млн 693 тысяч рублей, то есть в 65,5 раз», — сообщили URA.RU в мэрии.

Площадь участка составляет 17 тысяч 844 квадратных метров. На территории можно осуществлять производственную деятельность, строить склады и складские площадки, автомобильные мойки, и автосервисы.

Также было продано с торгов право аренды на земельный участок, расположенный по улице Верхоянской. Здесь площадь составляет 1 тысячу 68 квадратных метров. Начальный размер ежегодной арендной платы в ходе торгов вырос со 151 тысячи 950 рублей до 1 млн 346 тысяч 511 рублей, практически в девять раз. Вид разрешенного использования участка — объект административно-делового назначения.