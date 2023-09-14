На трассе М-5 под Челябинском ввели в эксплуатацию обновленный участок дороги. Карта

15 сентября 2023 в 10:08 Размер текста - 17 +

Завершение ремонта трассы сокращает время автомобилистов в пути Фото: Вадим Ахметов © URA.RU После ремонта введен в эксплуатацию 15-километровый отрезок автодороги «Урал» на выезде из Челябинска. Об этом URA.RU 15 сентября сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Урал» «Завершены ремонтные работы на участке 1829 км — 1844 км трассы М-5 Москва — Челябинск (левый проезд) в Сосновском районе. В рамках ремонта к нормативам привели дорожное покрытие, обочины и посадочные площадки на автобусных остановках», — сообщили в учреждении. Участок имеет стратегическое значение — за сутки по нему проезжает более 21 тысячи автомобилей, а сама трасса М-5 «Урал» связывает Челябинскую область с регионами западной части страны. Завершение ремонта позволит сократить время, которое автомобилисты были вынуждены тратить на прохождение этого 15-километрового участка. Жителям близлежащих поселков с окончанием ремонта станет удобнее добираться на работу и домой Фото: ФКУ Упрдор «Южный Урал»

После ремонта введен в эксплуатацию 15-километровый отрезок автодороги «Урал» на выезде из Челябинска. Об этом URA.RU 15 сентября сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Урал» «Завершены ремонтные работы на участке 1829 км — 1844 км трассы М-5 Москва — Челябинск (левый проезд) в Сосновском районе. В рамках ремонта к нормативам привели дорожное покрытие, обочины и посадочные площадки на автобусных остановках», — сообщили в учреждении. Участок имеет стратегическое значение — за сутки по нему проезжает более 21 тысячи автомобилей, а сама трасса М-5 «Урал» связывает Челябинскую область с регионами западной части страны. Завершение ремонта позволит сократить время, которое автомобилисты были вынуждены тратить на прохождение этого 15-километрового участка.