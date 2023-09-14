14 сентября 2023

На трассе М-5 под Челябинском ввели в эксплуатацию обновленный участок дороги. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Реконструкция участка трассы М-5 в Ашинском районе. Челябинск , м5, трасса м5, южный урал, автодорога
Завершение ремонта трассы сокращает время автомобилистов в пути Фото:

После ремонта введен в эксплуатацию 15-километровый отрезок автодороги «Урал» на выезде из Челябинска. Об этом URA.RU 15 сентября сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Урал»

«Завершены ремонтные работы на участке 1829 км — 1844 км трассы М-5 Москва — Челябинск (левый проезд) в Сосновском районе. В рамках ремонта к нормативам привели дорожное покрытие, обочины и посадочные площадки на автобусных остановках», — сообщили в учреждении.

Участок имеет стратегическое значение — за сутки по нему проезжает более 21 тысячи автомобилей, а сама трасса М-5 «Урал» связывает Челябинскую область с регионами западной части страны. Завершение ремонта позволит сократить время, которое автомобилисты были вынуждены тратить на прохождение этого 15-километрового участка.

Жителям близлежащих поселков с окончанием ремонта станет удобнее добираться на работу и домой
Жителям близлежащих поселков с окончанием ремонта станет удобнее добираться на работу и домой
Фото:

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
После ремонта введен в эксплуатацию 15-километровый отрезок автодороги «Урал» на выезде из Челябинска. Об этом URA.RU 15 сентября сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Урал» «Завершены ремонтные работы на участке 1829 км — 1844 км трассы М-5 Москва — Челябинск (левый проезд) в Сосновском районе. В рамках ремонта к нормативам привели дорожное покрытие, обочины и посадочные площадки на автобусных остановках», — сообщили в учреждении. Участок имеет стратегическое значение — за сутки по нему проезжает более 21 тысячи автомобилей, а сама трасса М-5 «Урал» связывает Челябинскую область с регионами западной части страны. Завершение ремонта позволит сократить время, которое автомобилисты были вынуждены тратить на прохождение этого 15-километрового участка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...