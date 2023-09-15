Жителей Магнитогорска напугал взрыв счетчика в жилом доме

на вызов прибыли экстренные службы города
Жителей Магнитогорска Челябинской области напугал сильный взрыв, который произошел в подъезде жилого дома №51 на улице Галиуллина. В полиции города рассказали, что причиной хлопка стали сбои в работе электросчетчика.
«Информация проверена сотрудниками полиции, по указанному адресу произошли сбои в работе электрического счетчика. Проблема устранена, поводов для беспокойства нет», — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Магнитогорску.
О звуке взрыва в жилом квартале Магнитогорска рассказали в соцсетях. Очевидцы сообщили о сильном запахе горелой проводки, однако ни дыма, ни огня замечено не было.
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