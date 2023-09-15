15 сентября 2023

Жителей Магнитогорска напугал взрыв счетчика в жилом доме

© Служба новостей «URA.RU»
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Неисправный теплопункт на Расточной, 15. Екатеринбург, счетчик, свет, электричество
на вызов прибыли экстренные службы города Фото:

Жителей Магнитогорска Челябинской области напугал сильный взрыв, который произошел в подъезде жилого дома №51 на улице Галиуллина. В полиции города рассказали, что причиной хлопка стали сбои в работе электросчетчика.

«Информация проверена сотрудниками полиции, по указанному адресу произошли сбои в работе электрического счетчика. Проблема устранена, поводов для беспокойства нет», — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Магнитогорску.

О звуке взрыва в жилом квартале Магнитогорска рассказали в соцсетях. Очевидцы сообщили о сильном запахе горелой проводки, однако ни дыма, ни огня замечено не было.

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Жителей Магнитогорска Челябинской области напугал сильный взрыв, который произошел в подъезде жилого дома №51 на улице Галиуллина. В полиции города рассказали, что причиной хлопка стали сбои в работе электросчетчика. «Информация проверена сотрудниками полиции, по указанному адресу произошли сбои в работе электрического счетчика. Проблема устранена, поводов для беспокойства нет», — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Магнитогорску. О звуке взрыва в жилом квартале Магнитогорска рассказали в соцсетях. Очевидцы сообщили о сильном запахе горелой проводки, однако ни дыма, ни огня замечено не было.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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