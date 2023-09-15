Жителей Магнитогорска напугал взрыв счетчика в жилом доме

16 сентября 2023 в 00:42 Размер текста - 17 +

на вызов прибыли экстренные службы города Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жителей Магнитогорска Челябинской области напугал сильный взрыв, который произошел в подъезде жилого дома №51 на улице Галиуллина. В полиции города рассказали, что причиной хлопка стали сбои в работе электросчетчика. «Информация проверена сотрудниками полиции, по указанному адресу произошли сбои в работе электрического счетчика. Проблема устранена, поводов для беспокойства нет», — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Магнитогорску. О звуке взрыва в жилом квартале Магнитогорска рассказали в соцсетях. Очевидцы сообщили о сильном запахе горелой проводки, однако ни дыма, ни огня замечено не было.

Жителей Магнитогорска Челябинской области напугал сильный взрыв, который произошел в подъезде жилого дома №51 на улице Галиуллина. В полиции города рассказали, что причиной хлопка стали сбои в работе электросчетчика. «Информация проверена сотрудниками полиции, по указанному адресу произошли сбои в работе электрического счетчика. Проблема устранена, поводов для беспокойства нет», — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Магнитогорску. О звуке взрыва в жилом квартале Магнитогорска рассказали в соцсетях. Очевидцы сообщили о сильном запахе горелой проводки, однако ни дыма, ни огня замечено не было.