Главный ревизор челябинского правительства Агеев снял второй урожай клубники. Фото

18 сентября 2023 в 00:43 Размер текста - 17 +

Дмитрий Агеев увлекается разведением клубники Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Начальник Главного контрольного управления правительства Челябинской области Дмитрий Агеев собрал на своей даче второй урожай клубники. Как рассказал Агеев URA.RU, он собрал почти пять килограммов ягод. «Снял вчера новый урожай клубники — почти пять килограммов. Увлекаюсь разведением этой ягоды, поэтому даже осенью собираю хороший урожай», — рассказал URA.RU Дмитрий Агеев. Ранее главный ревизор челябинского правительства рассказал, как ходил за грибами. В поселке Садовый Сосновского района, где он живет, удалось собрать большой пакет груздей и маслят. Чиновник из правительства Челябинской области собрал второй урожай клубники Фото предоставлено Дмитрием Агеевым Агеев собирает хороший урожай даже осенью Фото предоставлено Дмитрием Агеевым

Начальник Главного контрольного управления правительства Челябинской области Дмитрий Агеев собрал на своей даче второй урожай клубники. Как рассказал Агеев URA.RU, он собрал почти пять килограммов ягод. «Снял вчера новый урожай клубники — почти пять килограммов. Увлекаюсь разведением этой ягоды, поэтому даже осенью собираю хороший урожай», — рассказал URA.RU Дмитрий Агеев. Ранее главный ревизор челябинского правительства рассказал, как ходил за грибами. В поселке Садовый Сосновского района, где он живет, удалось собрать большой пакет груздей и маслят.