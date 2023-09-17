17 сентября 2023
16 сентября 2023

Главный ревизор челябинского правительства Агеев снял второй урожай клубники. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание правительства Челябинской области с главами муниципалитетов. Челябинск., агеев дмитрий
Дмитрий Агеев увлекается разведением клубники Фото:

Начальник Главного контрольного управления правительства Челябинской области Дмитрий Агеев собрал на своей даче второй урожай клубники. Как рассказал Агеев URA.RU, он собрал почти пять килограммов ягод.

«Снял вчера новый урожай клубники — почти пять килограммов. Увлекаюсь разведением этой ягоды, поэтому даже осенью собираю хороший урожай», — рассказал URA.RU Дмитрий Агеев.

Ранее главный ревизор челябинского правительства рассказал, как ходил за грибами. В поселке Садовый Сосновского района, где он живет, удалось собрать большой пакет груздей и маслят.

Чиновник из правительства Челябинской области собрал второй урожай клубники
Чиновник из правительства Челябинской области собрал второй урожай клубники
Агеев собирает хороший урожай даже осенью
Агеев собирает хороший урожай даже осенью

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Начальник Главного контрольного управления правительства Челябинской области Дмитрий Агеев собрал на своей даче второй урожай клубники. Как рассказал Агеев URA.RU, он собрал почти пять килограммов ягод. «Снял вчера новый урожай клубники — почти пять килограммов. Увлекаюсь разведением этой ягоды, поэтому даже осенью собираю хороший урожай», — рассказал URA.RU Дмитрий Агеев. Ранее главный ревизор челябинского правительства рассказал, как ходил за грибами. В поселке Садовый Сосновского района, где он живет, удалось собрать большой пакет груздей и маслят.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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