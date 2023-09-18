Челябинские спасатели нашли живой женщину, пропавшую на Тургояке

Женщину, пропавшую на озере Тургояк (Челябинская область), нашли живой спустя три дня. Об этом URA.RU сообщили в пресс-центре поисково-спасательной службы региона.
«42-летняя жительница Миасса 15 сентября отчалила на лодке от базы отдыха, затем ее видели на центральном городском пляже, но ни на следующий день, ни позже выйти на связь с пострадавшей не удавалось. Спасатели Миасского отряда провели поиск на акватории озера. В 12 километрах от пляжа на суше была найдена лодка, а затем, после обследования береговой линии и лесного массива, и сама пропавшая», — сообщили в пресс-центре ведомства.
Женщина плохо знала окрестности Тургояка, в темное время суток она не смогла сориентироваться и причалила в незнакомом районе. Состояние пострадавшей опасений не вызывает, медпомощь ей не понадобилась.
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