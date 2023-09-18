Челябинские спасатели нашли живой женщину, пропавшую на Тургояке

19 сентября 2023 в 11:02 Размер текста - 17 +

Жительница Миасса была обнаружена в 12 километрах от городского пляжа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Женщину, пропавшую на озере Тургояк (Челябинская область), нашли живой спустя три дня. Об этом URA.RU сообщили в пресс-центре поисково-спасательной службы региона. «42-летняя жительница Миасса 15 сентября отчалила на лодке от базы отдыха, затем ее видели на центральном городском пляже, но ни на следующий день, ни позже выйти на связь с пострадавшей не удавалось. Спасатели Миасского отряда провели поиск на акватории озера. В 12 километрах от пляжа на суше была найдена лодка, а затем, после обследования береговой линии и лесного массива, и сама пропавшая», — сообщили в пресс-центре ведомства. Женщина плохо знала окрестности Тургояка, в темное время суток она не смогла сориентироваться и причалила в незнакомом районе. Состояние пострадавшей опасений не вызывает, медпомощь ей не понадобилась.

Женщину, пропавшую на озере Тургояк (Челябинская область), нашли живой спустя три дня. Об этом URA.RU сообщили в пресс-центре поисково-спасательной службы региона. «42-летняя жительница Миасса 15 сентября отчалила на лодке от базы отдыха, затем ее видели на центральном городском пляже, но ни на следующий день, ни позже выйти на связь с пострадавшей не удавалось. Спасатели Миасского отряда провели поиск на акватории озера. В 12 километрах от пляжа на суше была найдена лодка, а затем, после обследования береговой линии и лесного массива, и сама пропавшая», — сообщили в пресс-центре ведомства. Женщина плохо знала окрестности Тургояка, в темное время суток она не смогла сориентироваться и причалила в незнакомом районе. Состояние пострадавшей опасений не вызывает, медпомощь ей не понадобилась.