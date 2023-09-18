18 сентября 2023

Челябинские спасатели нашли живой женщину, пропавшую на Тургояке

© Служба новостей «URA.RU»
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Михалкова Юлия на акции по уборке мусора на озере Тургояк. Челябинск , катер, лето, природа урала, релаксация, отдых, уральский край, климат, отпуск, природа, внутренний туризм, вода, туризм, лодка, экология, озеро тургояк
Жительница Миасса была обнаружена в 12 километрах от городского пляжа Фото:

Женщину, пропавшую на озере Тургояк (Челябинская область), нашли живой спустя три дня. Об этом URA.RU сообщили в пресс-центре поисково-спасательной службы региона.

«42-летняя жительница Миасса 15 сентября отчалила на лодке от базы отдыха, затем ее видели на центральном городском пляже, но ни на следующий день, ни позже выйти на связь с пострадавшей не удавалось. Спасатели Миасского отряда провели поиск на акватории озера. В 12 километрах от пляжа на суше была найдена лодка, а затем, после обследования береговой линии и лесного массива, и сама пропавшая», — сообщили в пресс-центре ведомства.

Женщина плохо знала окрестности Тургояка, в темное время суток она не смогла сориентироваться и причалила в незнакомом районе. Состояние пострадавшей опасений не вызывает, медпомощь ей не понадобилась.

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Женщину, пропавшую на озере Тургояк (Челябинская область), нашли живой спустя три дня. Об этом URA.RU сообщили в пресс-центре поисково-спасательной службы региона. «42-летняя жительница Миасса 15 сентября отчалила на лодке от базы отдыха, затем ее видели на центральном городском пляже, но ни на следующий день, ни позже выйти на связь с пострадавшей не удавалось. Спасатели Миасского отряда провели поиск на акватории озера. В 12 километрах от пляжа на суше была найдена лодка, а затем, после обследования береговой линии и лесного массива, и сама пропавшая», — сообщили в пресс-центре ведомства. Женщина плохо знала окрестности Тургояка, в темное время суток она не смогла сориентироваться и причалила в незнакомом районе. Состояние пострадавшей опасений не вызывает, медпомощь ей не понадобилась.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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