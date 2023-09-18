18 сентября 2023

В Челябинске два троллейбуса изменят маршруты

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новый красный троллейбус Синара. Челябинск, троллейбус, общественный транспорт, остановка общественного транспорта, пассажиры, городской транспорт, красный троллейбус, новый троллейбус синара
Троллейбус №7 вернется к первоначальному маршруту, а №12 изменит путь следования Фото:

В Челябинске троллейбусы №12 и №7 изменят маршруты. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городского перевозчика.

«Завершен ремонт переезда на Свердловском проспекте — улице Труда. Восстановлено движение троллейбусов по Свердловскому проспекту на участке от проспекта Ленина до Комсомольского проспекта», — уточнили в пресс-службе.

Троллейбус №7 будет направлен через ДК Строителей — Свердловский проспект — Алое поле и до парка Гагарина. Маршрут №12 проследует по Молдавской — Комсомольскому проспекту — Свердловскому проспекту — Алому полю и до конечной, как у троллейбуса №7.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске троллейбусы №12 и №7 изменят маршруты. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городского перевозчика. «Завершен ремонт переезда на Свердловском проспекте — улице Труда. Восстановлено движение троллейбусов по Свердловскому проспекту на участке от проспекта Ленина до Комсомольского проспекта», — уточнили в пресс-службе. Троллейбус №7 будет направлен через ДК Строителей — Свердловский проспект — Алое поле и до парка Гагарина. Маршрут №12 проследует по Молдавской — Комсомольскому проспекту — Свердловскому проспекту — Алому полю и до конечной, как у троллейбуса №7.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...