В Челябинске два троллейбуса изменят маршруты

Троллейбус №7 вернется к первоначальному маршруту, а №12 изменит путь следования
В Челябинске троллейбусы №12 и №7 изменят маршруты. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городского перевозчика.
«Завершен ремонт переезда на Свердловском проспекте — улице Труда. Восстановлено движение троллейбусов по Свердловскому проспекту на участке от проспекта Ленина до Комсомольского проспекта», — уточнили в пресс-службе.
Троллейбус №7 будет направлен через ДК Строителей — Свердловский проспект — Алое поле и до парка Гагарина. Маршрут №12 проследует по Молдавской — Комсомольскому проспекту — Свердловскому проспекту — Алому полю и до конечной, как у троллейбуса №7.
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