В Челябинске два троллейбуса изменят маршруты

19 сентября 2023 в 13:37 Размер текста - 17 +

Троллейбус №7 вернется к первоначальному маршруту, а №12 изменит путь следования Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске троллейбусы №12 и №7 изменят маршруты. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городского перевозчика. «Завершен ремонт переезда на Свердловском проспекте — улице Труда. Восстановлено движение троллейбусов по Свердловскому проспекту на участке от проспекта Ленина до Комсомольского проспекта», — уточнили в пресс-службе. Троллейбус №7 будет направлен через ДК Строителей — Свердловский проспект — Алое поле и до парка Гагарина. Маршрут №12 проследует по Молдавской — Комсомольскому проспекту — Свердловскому проспекту — Алому полю и до конечной, как у троллейбуса №7.

В Челябинске троллейбусы №12 и №7 изменят маршруты. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городского перевозчика. «Завершен ремонт переезда на Свердловском проспекте — улице Труда. Восстановлено движение троллейбусов по Свердловскому проспекту на участке от проспекта Ленина до Комсомольского проспекта», — уточнили в пресс-службе. Троллейбус №7 будет направлен через ДК Строителей — Свердловский проспект — Алое поле и до парка Гагарина. Маршрут №12 проследует по Молдавской — Комсомольскому проспекту — Свердловскому проспекту — Алому полю и до конечной, как у троллейбуса №7.