19 сентября 2023

В Челябинской области выросли цены на импортные фрукты

Банк России: в Челябинской области ускорился рост цен на импортные фрукты
© Служба новостей «URA.RU»
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Юго-западный район. Екатеринбург, покупатель, продукты, фрукты, рынок, магазин, витрина, прилавок
Одним из факторов роста цен в Банке России назвали ослабление рубля Фото:

В Челябинской области ослабление рубля привело к ускорению роста цен на импортные фрукты. Как сообщили в пресс-службе отделения Банка России по региону, стремительно дорожают бананы, апельсины, груши.

«На Южном Урале годовая инфляция в августе составила 5,4% после 4,1% в июле. Из-за ослабления рубля ускорился годовой рост цен на импортные фрукты: бананы, апельсины, груши», — отметили в Банке России.

Удорожание кормовых добавок сказалось на стоимости мясной продукции и куриных яиц. Также себестоимость продуктов питания возросла из-за повышения зарплат в аграрном секторе. Снижение курса национальной валюты повлияло на инфляцию в сегменте непродовольственных товаров — подорожали иномарки, а снижение цен на смартфоны, телевизоры, холодильники и микроволновые печи замедлилось. Другим фактором в сегменте стало увеличение спроса: поднялись темпы строительства, подтянув за собой спрос на стройматериалы. Вместо увеличения объема предложения это спровоцировало ускорение инфляции. Дороже стали стоить древесно-стружечные плиты, кирпич и цемент. Одновременно замедлилось годовое снижение цен на гипсокартон и ламинат, обрезная доска стала дороже, чем в 2022 году.

Не лучше обстоят дела в сегменте жилья. Квартиры подорожали, а следом за ними увеличилась стоимость съема. Другой причиной стало увеличение спроса на аренду квартир из-за привлечения предприятиями иногородних рабочих. Многие заводы готовы компенсировать персоналу жилищные траты. В итоге годовые темпы прироста цен на аренду квартир в Челябинской области оказались самыми высокими в УрФО.

В Банке России напомнили, что для укрощения цен надзорный орган предпринял ряд мер. Одной из самых заметных стало повышение ключевой ставки до 13%. Представители регулятора спрогнозировали, что денежно-кредитная политика повлияет на темпы инфляции. И если в 2023 году она, согласно прогнозу, составит 6 — 7%, то в 2024 году вернется на уровень в 4% годовых.

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В Челябинской области ослабление рубля привело к ускорению роста цен на импортные фрукты. Как сообщили в пресс-службе отделения Банка России по региону, стремительно дорожают бананы, апельсины, груши. «На Южном Урале годовая инфляция в августе составила 5,4% после 4,1% в июле. Из-за ослабления рубля ускорился годовой рост цен на импортные фрукты: бананы, апельсины, груши», — отметили в Банке России. Удорожание кормовых добавок сказалось на стоимости мясной продукции и куриных яиц. Также себестоимость продуктов питания возросла из-за повышения зарплат в аграрном секторе. Снижение курса национальной валюты повлияло на инфляцию в сегменте непродовольственных товаров — подорожали иномарки, а снижение цен на смартфоны, телевизоры, холодильники и микроволновые печи замедлилось. Другим фактором в сегменте стало увеличение спроса: поднялись темпы строительства, подтянув за собой спрос на стройматериалы. Вместо увеличения объема предложения это спровоцировало ускорение инфляции. Дороже стали стоить древесно-стружечные плиты, кирпич и цемент. Одновременно замедлилось годовое снижение цен на гипсокартон и ламинат, обрезная доска стала дороже, чем в 2022 году. Не лучше обстоят дела в сегменте жилья. Квартиры подорожали, а следом за ними увеличилась стоимость съема. Другой причиной стало увеличение спроса на аренду квартир из-за привлечения предприятиями иногородних рабочих. Многие заводы готовы компенсировать персоналу жилищные траты. В итоге годовые темпы прироста цен на аренду квартир в Челябинской области оказались самыми высокими в УрФО. В Банке России напомнили, что для укрощения цен надзорный орган предпринял ряд мер. Одной из самых заметных стало повышение ключевой ставки до 13%. Представители регулятора спрогнозировали, что денежно-кредитная политика повлияет на темпы инфляции. И если в 2023 году она, согласно прогнозу, составит 6 — 7%, то в 2024 году вернется на уровень в 4% годовых.
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