Жителя Златоуста будут судить за избиение малолетних сыновей

21 сентября 2023 в 12:13 Размер текста - 17 +

Отцу двух детей грозит реальное лишение свободы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Передано в суд уголовное дело жителя Златоуста (Челябинская область) за систематическое нанесение побоев малолетним сыновьям. Об этом URA.RU 21 сентября сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. «38-летний местный житель обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьей 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним) и статьей 117 УК РФ (истязание). По версии следствия, обвиняемый воспитывал своих сыновей 2015 и 2018 годов рождения, систематически применяя к ним физическое насилие, нанося побои и унижая их достоинство», — сообщили в пресс-службе ведомства. Уголовное дело направлено в Златоустовский городской суд для рассмотрения по существу. По статье 156 УК РФ отцу грозит до трех лет, по статье 117 УК РФ — от трех до семи лет лишения свободы.

Передано в суд уголовное дело жителя Златоуста (Челябинская область) за систематическое нанесение побоев малолетним сыновьям. Об этом URA.RU 21 сентября сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. «38-летний местный житель обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьей 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним) и статьей 117 УК РФ (истязание). По версии следствия, обвиняемый воспитывал своих сыновей 2015 и 2018 годов рождения, систематически применяя к ним физическое насилие, нанося побои и унижая их достоинство», — сообщили в пресс-службе ведомства. Уголовное дело направлено в Златоустовский городской суд для рассмотрения по существу. По статье 156 УК РФ отцу грозит до трех лет, по статье 117 УК РФ — от трех до семи лет лишения свободы.