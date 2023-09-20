20 сентября 2023

Жителя Златоуста будут судить за избиение малолетних сыновей

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Курган, дети, девочка, мальчик, ограничительная лента, отец с детьми
Отцу двух детей грозит реальное лишение свободы Фото:

Передано в суд уголовное дело жителя Златоуста (Челябинская область) за систематическое нанесение побоев малолетним сыновьям. Об этом URA.RU 21 сентября сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«38-летний местный житель обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьей 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним) и статьей 117 УК РФ (истязание). По версии следствия, обвиняемый воспитывал своих сыновей 2015 и 2018 годов рождения, систематически применяя к ним физическое насилие, нанося побои и унижая их достоинство», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Уголовное дело направлено в Златоустовский городской суд для рассмотрения по существу. По статье 156 УК РФ отцу грозит до трех лет, по статье 117 УК РФ — от трех до семи лет лишения свободы.

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Передано в суд уголовное дело жителя Златоуста (Челябинская область) за систематическое нанесение побоев малолетним сыновьям. Об этом URA.RU 21 сентября сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. «38-летний местный житель обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьей 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним) и статьей 117 УК РФ (истязание). По версии следствия, обвиняемый воспитывал своих сыновей 2015 и 2018 годов рождения, систематически применяя к ним физическое насилие, нанося побои и унижая их достоинство», — сообщили в пресс-службе ведомства. Уголовное дело направлено в Златоустовский городской суд для рассмотрения по существу. По статье 156 УК РФ отцу грозит до трех лет, по статье 117 УК РФ — от трех до семи лет лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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