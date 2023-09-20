Жителя Златоуста будут судить за избиение малолетних сыновей

Передано в суд уголовное дело жителя Златоуста (Челябинская область) за систематическое нанесение побоев малолетним сыновьям. Об этом URA.RU 21 сентября сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
«38-летний местный житель обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьей 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним) и статьей 117 УК РФ (истязание). По версии следствия, обвиняемый воспитывал своих сыновей 2015 и 2018 годов рождения, систематически применяя к ним физическое насилие, нанося побои и унижая их достоинство», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Уголовное дело направлено в Златоустовский городской суд для рассмотрения по существу. По статье 156 УК РФ отцу грозит до трех лет, по статье 117 УК РФ — от трех до семи лет лишения свободы.
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