Свердловские медики, в больнице которых погиб 11-месячный ребенок, помогут семье

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Алексей Текслер посетил ГКБ №2 Челябинска и осмотрел текущий этап ремонтных работ. Челябинск, медсестра, врач, больница, доктор, сиз, маска медицинская
Врачи готовы оказать помощь семье погибшей девочки Фото:

Руководство и врачи Центральной медико-санитарной части №91 города Лесного (Свердловская область) выразили соболезнования родным 11-месячной девочки, которая скончалась 2 августа. Также медики заявили, что готовы оказать всю необходимую помощь семье. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), которое курирует медицинские организации на закрытых административно-территориальных образованиях.

«Руководство и сотрудники учреждения выражают глубокие соболезнования родным и близким ребенка. Это исключительный трагический случай для Лесного, и мы переживаем эту трагедию, как собственное горе. Мы понимаем, что для родителей это страшная невосполнимая утрата и готовы оказать необходимую помощь и содействие семье», — заявили в ФМБА.

В пресс-службе дополнили, что в настоящее время в больнице проводятся мероприятия по контролю качества медицинской помощи. Кроме этого, проходит независимая судебно-медицинская экспертиза, работает группа экспертов.

Вечером 2 августа в Лесном скончалась 11-месячная девочка. За несколько дней до смерти у ребенка была сонливость, вялость, покашливания и одышка. Делом тут же заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, который поручил предоставить доклад о расследовании. По предварительным данным, предотвратить смерть младенца было невозможно.

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Руководство и врачи Центральной медико-санитарной части №91 города Лесного (Свердловская область) выразили соболезнования родным 11-месячной девочки, которая скончалась 2 августа. Также медики заявили, что готовы оказать всю необходимую помощь семье. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), которое курирует медицинские организации на закрытых административно-территориальных образованиях. «Руководство и сотрудники учреждения выражают глубокие соболезнования родным и близким ребенка. Это исключительный трагический случай для Лесного, и мы переживаем эту трагедию, как собственное горе. Мы понимаем, что для родителей это страшная невосполнимая утрата и готовы оказать необходимую помощь и содействие семье», — заявили в ФМБА. В пресс-службе дополнили, что в настоящее время в больнице проводятся мероприятия по контролю качества медицинской помощи. Кроме этого, проходит независимая судебно-медицинская экспертиза, работает группа экспертов. Вечером 2 августа в Лесном скончалась 11-месячная девочка. За несколько дней до смерти у ребенка была сонливость, вялость, покашливания и одышка. Делом тут же заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, который поручил предоставить доклад о расследовании. По предварительным данным, предотвратить смерть младенца было невозможно.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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