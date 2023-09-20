20 сентября 2023

В челябинском укропе нашли пестицид

© Служба новостей «URA.RU»
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Опасное вещество нашли в укропе, выращиваемом в Сосновском районе Челябинской области Фото:

При проверке укропа, выращенного на одном из сельхозпредприятий Сосновского района Челябинской области, выявили наличие пестицида. Об этом URA.RU сообщили 21 сентября в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«В исследуемых образцах укропа обнаружено остаточное количество пестицида (альфаметрин). Следовательно, предприятие нарушило регламент применения пестицидов и агрохимикатов. Управление Россельхознадзора выдало предприятию предписание об устранении выявленных нарушений и рекомендовало применять пестициды только в соответствии с установленными регламентами и только на тех культурах, на которых разрешено их применение (при выращивании укропа, согласно регламенту, нельзя применять альфаметрин), — сообщили в пресс-службе ведомства.

На сегодняшний день предприятие произвело вспашку земельного участка, вследствие чего укроп, содержащий пестицид, был уничтожен. Помимо укропа сельхозпредприятие занимается выращиванием базилика, салата и лука.

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При проверке укропа, выращенного на одном из сельхозпредприятий Сосновского района Челябинской области, выявили наличие пестицида. Об этом URA.RU сообщили 21 сентября в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «В исследуемых образцах укропа обнаружено остаточное количество пестицида (альфаметрин). Следовательно, предприятие нарушило регламент применения пестицидов и агрохимикатов. Управление Россельхознадзора выдало предприятию предписание об устранении выявленных нарушений и рекомендовало применять пестициды только в соответствии с установленными регламентами и только на тех культурах, на которых разрешено их применение (при выращивании укропа, согласно регламенту, нельзя применять альфаметрин), — сообщили в пресс-службе ведомства. На сегодняшний день предприятие произвело вспашку земельного участка, вследствие чего укроп, содержащий пестицид, был уничтожен. Помимо укропа сельхозпредприятие занимается выращиванием базилика, салата и лука.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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