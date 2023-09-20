В челябинском укропе нашли пестицид

При проверке укропа, выращенного на одном из сельхозпредприятий Сосновского района Челябинской области, выявили наличие пестицида. Об этом URA.RU сообщили 21 сентября в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.
«В исследуемых образцах укропа обнаружено остаточное количество пестицида (альфаметрин). Следовательно, предприятие нарушило регламент применения пестицидов и агрохимикатов. Управление Россельхознадзора выдало предприятию предписание об устранении выявленных нарушений и рекомендовало применять пестициды только в соответствии с установленными регламентами и только на тех культурах, на которых разрешено их применение (при выращивании укропа, согласно регламенту, нельзя применять альфаметрин), — сообщили в пресс-службе ведомства.
На сегодняшний день предприятие произвело вспашку земельного участка, вследствие чего укроп, содержащий пестицид, был уничтожен. Помимо укропа сельхозпредприятие занимается выращиванием базилика, салата и лука.
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