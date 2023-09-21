21 сентября 2023

Из челябинских соцучреждений изъят сыр неизвестного происхождения

© Служба новостей «URA.RU»
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Фестиваль «Планета сыра» в ТРЦ «Пассаж». Екатеринбург, сыр, дегустация
Происхождение сыра не подтверждено документами Фото:

Из социальных учреждений Челябинска и Миасса изъято и возвращено поставщику более тонны сыра, не имеющего документов, подтверждающих его происхождение. Об этом URA.RU сообщили 22 сентября в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«Челябинская компания в августе получила из Татарстана почти четыре тонны сыра. 1200 килограммов фирма отправила на реализацию, а остальное — списала. Однако через три дня списанный сыр был возвращен в оборот, при этом его снова оказалось почти четыре тонны. Следовательно, 1204 килограмма сыра возвращены в оборот без документа, подтверждающего его происхождение», — заявили в пресс-службе ведомства.

Более тонны возвращенного в оборот сыра отправилось в социальные учреждения Миасса и Челябинска. После вмешательства Россельхознадзора вся партия сыра была изъята и возвращена челябинской компании. Организация получила предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Образцы сыра отправлены на экспертизу.

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Из социальных учреждений Челябинска и Миасса изъято и возвращено поставщику более тонны сыра, не имеющего документов, подтверждающих его происхождение. Об этом URA.RU сообщили 22 сентября в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «Челябинская компания в августе получила из Татарстана почти четыре тонны сыра. 1200 килограммов фирма отправила на реализацию, а остальное — списала. Однако через три дня списанный сыр был возвращен в оборот, при этом его снова оказалось почти четыре тонны. Следовательно, 1204 килограмма сыра возвращены в оборот без документа, подтверждающего его происхождение», — заявили в пресс-службе ведомства. Более тонны возвращенного в оборот сыра отправилось в социальные учреждения Миасса и Челябинска. После вмешательства Россельхознадзора вся партия сыра была изъята и возвращена челябинской компании. Организация получила предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Образцы сыра отправлены на экспертизу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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