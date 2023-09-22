22 сентября 2023

На трассе М5 «Урал» в Челябинской области образовалась огромная пробка из-за ДТП. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Горящий лес возле горы Волчиха. Свердловская область , пробка, автомобильная пробка, автомобильный затор, дублер пермского тракта
Пробка на трассе в Челябинской области растянулась на три километра Фото:

В Челябинской области на трассе М5 «Урал» в районе города Юрюзань образовалась огромная пробка из-за аварии. На месте организовано реверсивное движение, рассказали URA.RU в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«На автодороге Москва-Челябинск на 1647 километре произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомашин, без пострадавших. На месте организовано реверсивное движение», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Согласно данным «Яндекс. Карты», на месте образовалась пробка в сторону Уфы. Затор растянулся примерно на три километра.

Ранее в Челябинской области на трассе М5 «Урал» столкнулись два большегруза, в результате чего одна из полос оказалась заблокирована. Авария произошла между Бакалом и Саткой. Большая пробка образовалась в сторону Челябинска.

Авария произошла в районе города Юрюзань
Авария произошла в районе города Юрюзань

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В Челябинской области на трассе М5 «Урал» в районе города Юрюзань образовалась огромная пробка из-за аварии. На месте организовано реверсивное движение, рассказали URA.RU в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «На автодороге Москва-Челябинск на 1647 километре произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомашин, без пострадавших. На месте организовано реверсивное движение», — уточнили в пресс-службе ведомства. Согласно данным «Яндекс. Карты», на месте образовалась пробка в сторону Уфы. Затор растянулся примерно на три километра. Ранее в Челябинской области на трассе М5 «Урал» столкнулись два большегруза, в результате чего одна из полос оказалась заблокирована. Авария произошла между Бакалом и Саткой. Большая пробка образовалась в сторону Челябинска.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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