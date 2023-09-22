В Челябинской области на трассе М5 «Урал» в районе города Юрюзань образовалась огромная пробка из-за аварии. На месте организовано реверсивное движение, рассказали URA.RU в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
«На автодороге Москва-Челябинск на 1647 километре произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомашин, без пострадавших. На месте организовано реверсивное движение», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Согласно данным «Яндекс. Карты», на месте образовалась пробка в сторону Уфы. Затор растянулся примерно на три километра.
Ранее в Челябинской области на трассе М5 «Урал» столкнулись два большегруза, в результате чего одна из полос оказалась заблокирована. Авария произошла между Бакалом и Саткой. Большая пробка образовалась в сторону Челябинска.
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