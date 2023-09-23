23 сентября 2023

WP: Киев обвинил Россию в том, что Запад уговаривает его провести выборы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины, верховная рада
На Украине обвинили РФ в подталкивании Запада к выборам в стране Фото:

Россия якобы добивается того, чтобы Запад вынудил Украину провести выборы, несмотря на военное положение в стране. По мнению киевских политиков, проведение голосования может дать РФ возможность развала Украины изнутри. Об этом написали в газете The Washington Post со ссылкой на украинского чиновника.

Запад требует проведения парламентских и президентских выборов на Украине, несмотря на военное положение. Таким образом Киев должен доказать свою приверженность к демократии. «Русские добиваются этого по своим секретным каналам. Во время конфликта не существует ситуации, в которой можно было бы провести демократические выборы», — передает издание слова чиновника.

По словам собеседника, выборы дадут РФ возможность создавать разногласия среди украинских политиков. Чиновник уверен, что все это подорвет хрупкую политическую устойчивость страны. В то же время Киев не сможет сразу отвергнуть идею выборов из-за риска оттолкнуть главных союзников с Запада.

Еще в мае президент Украины Владимир Зеленский допустил, что парламентские выборы в стране могут не состояться, напоминает «Национальная служба новостей». Позже стало известно о продлении украинским лидером военного положения, что полностью отменило проведение парламентского голосования, передает телеканал360. Недавно Зеленский попытался оправдать такой шаг тем, что украинцы якобы не поддержат выделение средств на то, что не связано с боевыми действиями, пишет RT.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия якобы добивается того, чтобы Запад вынудил Украину провести выборы, несмотря на военное положение в стране. По мнению киевских политиков, проведение голосования может дать РФ возможность развала Украины изнутри. Об этом написали в газете The Washington Post со ссылкой на украинского чиновника. Запад требует проведения парламентских и президентских выборов на Украине, несмотря на военное положение. Таким образом Киев должен доказать свою приверженность к демократии. «Русские добиваются этого по своим секретным каналам. Во время конфликта не существует ситуации, в которой можно было бы провести демократические выборы», — передает издание слова чиновника. По словам собеседника, выборы дадут РФ возможность создавать разногласия среди украинских политиков. Чиновник уверен, что все это подорвет хрупкую политическую устойчивость страны. В то же время Киев не сможет сразу отвергнуть идею выборов из-за риска оттолкнуть главных союзников с Запада. Еще в мае президент Украины Владимир Зеленский допустил, что парламентские выборы в стране могут не состояться, напоминает «Национальная служба новостей». Позже стало известно о продлении украинским лидером военного положения, что полностью отменило проведение парламентского голосования, передает телеканал360. Недавно Зеленский попытался оправдать такой шаг тем, что украинцы якобы не поддержат выделение средств на то, что не связано с боевыми действиями, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...