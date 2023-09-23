WP: Киев обвинил Россию в том, что Запад уговаривает его провести выборы

24 сентября 2023 в 11:12 Размер текста - 17 +

На Украине обвинили РФ в подталкивании Запада к выборам в стране Фото: Официальный сайт президента Украины Россия якобы добивается того, чтобы Запад вынудил Украину провести выборы, несмотря на военное положение в стране. По мнению киевских политиков, проведение голосования может дать РФ возможность развала Украины изнутри. Об этом написали в газете The Washington Post со ссылкой на украинского чиновника. Запад требует проведения парламентских и президентских выборов на Украине, несмотря на военное положение. Таким образом Киев должен доказать свою приверженность к демократии. «Русские добиваются этого по своим секретным каналам. Во время конфликта не существует ситуации, в которой можно было бы провести демократические выборы», — передает издание слова чиновника. По словам собеседника, выборы дадут РФ возможность создавать разногласия среди украинских политиков. Чиновник уверен, что все это подорвет хрупкую политическую устойчивость страны. В то же время Киев не сможет сразу отвергнуть идею выборов из-за риска оттолкнуть главных союзников с Запада. Еще в мае президент Украины Владимир Зеленский допустил, что парламентские выборы в стране могут не состояться, напоминает «Национальная служба новостей». Позже стало известно о продлении украинским лидером военного положения, что полностью отменило проведение парламентского голосования, передает телеканал360. Недавно Зеленский попытался оправдать такой шаг тем, что украинцы якобы не поддержат выделение средств на то, что не связано с боевыми действиями, пишет RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия якобы добивается того, чтобы Запад вынудил Украину провести выборы, несмотря на военное положение в стране. По мнению киевских политиков, проведение голосования может дать РФ возможность развала Украины изнутри. Об этом написали в газете The Washington Post со ссылкой на украинского чиновника. Запад требует проведения парламентских и президентских выборов на Украине, несмотря на военное положение. Таким образом Киев должен доказать свою приверженность к демократии. «Русские добиваются этого по своим секретным каналам. Во время конфликта не существует ситуации, в которой можно было бы провести демократические выборы», — передает издание слова чиновника. По словам собеседника, выборы дадут РФ возможность создавать разногласия среди украинских политиков. Чиновник уверен, что все это подорвет хрупкую политическую устойчивость страны. В то же время Киев не сможет сразу отвергнуть идею выборов из-за риска оттолкнуть главных союзников с Запада. Еще в мае президент Украины Владимир Зеленский допустил, что парламентские выборы в стране могут не состояться, напоминает «Национальная служба новостей». Позже стало известно о продлении украинским лидером военного положения, что полностью отменило проведение парламентского голосования, передает телеканал360. Недавно Зеленский попытался оправдать такой шаг тем, что украинцы якобы не поддержат выделение средств на то, что не связано с боевыми действиями, пишет RT.