24 сентября 2023
23 сентября 2023

Свердловчанин при развороте устроил ДТП, в котором пострадали пять человек. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Знак аварийной остановки. Екатеринбург, пешеход, дтп, знак аварийной остановки
В аварии пострадали пять человек, в том числе шестилетний мальчик Фото:

Водитель «ВАЗ-2114» начал разворачиваться на трассе возле Нижних Серег (Свердловская область) и устроил ДТП с другим автомобилем «ВАЗ-2114». В аварии пострадали пять человек, в том числе шестилетний мальчик. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

«Мужчина за рулем „ВАЗ-2114“, при совершении разворота в нарушение дорожной разметки допустил столкновение с автомобилем „ВАЗ-2114“. В аварии пострадали 5 человек, один из которых шестилетний ребенок», — сообщили в telegram-канале ведомства.

ДТП произошло примерно в 20:20 24 сентября на втором километре подъезда к Нижним Серегам. Водитель, устроивший разворот, был трезв за рулем, добавили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

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Водитель «ВАЗ-2114» начал разворачиваться на трассе возле Нижних Серег (Свердловская область) и устроил ДТП с другим автомобилем «ВАЗ-2114». В аварии пострадали пять человек, в том числе шестилетний мальчик. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. «Мужчина за рулем „ВАЗ-2114“, при совершении разворота в нарушение дорожной разметки допустил столкновение с автомобилем „ВАЗ-2114“. В аварии пострадали 5 человек, один из которых шестилетний ребенок», — сообщили в telegram-канале ведомства. ДТП произошло примерно в 20:20 24 сентября на втором километре подъезда к Нижним Серегам. Водитель, устроивший разворот, был трезв за рулем, добавили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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