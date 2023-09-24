Водитель «ВАЗ-2114» начал разворачиваться на трассе возле Нижних Серег (Свердловская область) и устроил ДТП с другим автомобилем «ВАЗ-2114». В аварии пострадали пять человек, в том числе шестилетний мальчик. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.
«Мужчина за рулем „ВАЗ-2114“, при совершении разворота в нарушение дорожной разметки допустил столкновение с автомобилем „ВАЗ-2114“. В аварии пострадали 5 человек, один из которых шестилетний ребенок», — сообщили в telegram-канале ведомства.
ДТП произошло примерно в 20:20 24 сентября на втором километре подъезда к Нижним Серегам. Водитель, устроивший разворот, был трезв за рулем, добавили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.
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