Свердловчанин при развороте устроил ДТП, в котором пострадали пять человек. Фото

25 сентября 2023 в 07:07 Размер текста - 17 +

В аварии пострадали пять человек, в том числе шестилетний мальчик Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Водитель «ВАЗ-2114» начал разворачиваться на трассе возле Нижних Серег (Свердловская область) и устроил ДТП с другим автомобилем «ВАЗ-2114». В аварии пострадали пять человек, в том числе шестилетний мальчик. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. «Мужчина за рулем „ВАЗ-2114“, при совершении разворота в нарушение дорожной разметки допустил столкновение с автомобилем „ВАЗ-2114“. В аварии пострадали 5 человек, один из которых шестилетний ребенок», — сообщили в telegram-канале ведомства. ДТП произошло примерно в 20:20 24 сентября на втором километре подъезда к Нижним Серегам. Водитель, устроивший разворот, был трезв за рулем, добавили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. Фото: telegram-канал «ГИБДД Свердловской области», https://t.me/gibdd_66 Фото: telegram-канал «ГИБДД Свердловской области», https://t.me/gibdd_66

Водитель «ВАЗ-2114» начал разворачиваться на трассе возле Нижних Серег (Свердловская область) и устроил ДТП с другим автомобилем «ВАЗ-2114». В аварии пострадали пять человек, в том числе шестилетний мальчик. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. «Мужчина за рулем „ВАЗ-2114“, при совершении разворота в нарушение дорожной разметки допустил столкновение с автомобилем „ВАЗ-2114“. В аварии пострадали 5 человек, один из которых шестилетний ребенок», — сообщили в telegram-канале ведомства. ДТП произошло примерно в 20:20 24 сентября на втором километре подъезда к Нижним Серегам. Водитель, устроивший разворот, был трезв за рулем, добавили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.