Около 170 тысяч жителей Челябинской области ограничены в праве выезда из РФ

26 сентября 2023 в 12:23 Размер текста - 17 +

Ограничение на выезд из страны могут ввести, если сумма долгов гражданина превышает 30 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Порядка 170 тысяч жителей Челябинской области ограничены в праве выезда за пределы Российской Федерации. Об этом в ходе «Большой редакции» ИД «Гранада Пресс» заявила 26 сентября главный судебный пристав региона Юлия Третьякова. «На текущий момент в регионе ограничено в праве выезда за рубеж порядка 170 тысяч должников. Естественно, эта цифра постоянно меняется. Благодаря, в том числе этой мере удалось взыскать порядка полумиллиарда рублей», — сообщила Третьякова. Ограничения могут ввести, если сумма долгов гражданина превышает 30 тысяч рублей. Всего в первом полугодии 2023 года судебными приставами Челябинской области взыскано 10, 5 миллиарда рублей. Из них два миллиарда — в пользу физических лиц, 1,4 миллиарда — задолженности по налоговым платежам, семь миллиардов — в пользу юридических лиц.

Порядка 170 тысяч жителей Челябинской области ограничены в праве выезда за пределы Российской Федерации. Об этом в ходе «Большой редакции» ИД «Гранада Пресс» заявила 26 сентября главный судебный пристав региона Юлия Третьякова. «На текущий момент в регионе ограничено в праве выезда за рубеж порядка 170 тысяч должников. Естественно, эта цифра постоянно меняется. Благодаря, в том числе этой мере удалось взыскать порядка полумиллиарда рублей», — сообщила Третьякова. Ограничения могут ввести, если сумма долгов гражданина превышает 30 тысяч рублей. Всего в первом полугодии 2023 года судебными приставами Челябинской области взыскано 10, 5 миллиарда рублей. Из них два миллиарда — в пользу физических лиц, 1,4 миллиарда — задолженности по налоговым платежам, семь миллиардов — в пользу юридических лиц.