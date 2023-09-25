25 сентября 2023

Около 170 тысяч жителей Челябинской области ограничены в праве выезда из РФ

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Торжественное открытие Международного аэропорта Игорь Курчатов. Челябинск, аэропорт, багаж, пассажир, чемодан, отпуск, путешествие, аэропорт игорь курчатов
Ограничение на выезд из страны могут ввести, если сумма долгов гражданина превышает 30 тысяч рублей Фото:

Порядка 170 тысяч жителей Челябинской области ограничены в праве выезда за пределы Российской Федерации. Об этом в ходе «Большой редакции» ИД «Гранада Пресс» заявила 26 сентября главный судебный пристав региона Юлия Третьякова.

«На текущий момент в регионе ограничено в праве выезда за рубеж порядка 170 тысяч должников. Естественно, эта цифра постоянно меняется. Благодаря, в том числе этой мере удалось взыскать порядка полумиллиарда рублей», — сообщила Третьякова. Ограничения могут ввести, если сумма долгов гражданина превышает 30 тысяч рублей.

Всего в первом полугодии 2023 года судебными приставами Челябинской области взыскано 10, 5 миллиарда рублей. Из них два миллиарда — в пользу физических лиц, 1,4 миллиарда — задолженности по налоговым платежам, семь миллиардов — в пользу юридических лиц.

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Порядка 170 тысяч жителей Челябинской области ограничены в праве выезда за пределы Российской Федерации. Об этом в ходе «Большой редакции» ИД «Гранада Пресс» заявила 26 сентября главный судебный пристав региона Юлия Третьякова. «На текущий момент в регионе ограничено в праве выезда за рубеж порядка 170 тысяч должников. Естественно, эта цифра постоянно меняется. Благодаря, в том числе этой мере удалось взыскать порядка полумиллиарда рублей», — сообщила Третьякова. Ограничения могут ввести, если сумма долгов гражданина превышает 30 тысяч рублей. Всего в первом полугодии 2023 года судебными приставами Челябинской области взыскано 10, 5 миллиарда рублей. Из них два миллиарда — в пользу физических лиц, 1,4 миллиарда — задолженности по налоговым платежам, семь миллиардов — в пользу юридических лиц.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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