В Березниках работу поликлиник парализовал сбой в информационной системе

26 сентября 2023 в 12:32 Размер текста - 17 +

В поликлиниках Березников медики остались без помощи информационной системы Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Березниках Пермского края поликлиники больницы имени академика Евгения Вагнера столкнулись с проблемами в региональной информационной системе. Из-за этого медики не могут принимать пациентов, выдавать направления на анализы, закрывать больничные. «В связи с техническим сбоем в единой информационной системе здравоохранения Пермского края в поликлиниках ГБУЗ ПК „Краевая больница им. Вагнера Е.А.“ временно затруднен прием пациентов, выдача направлений на забор анализов, закрытие электронных больничных, запись на МСЭ, консультации, госпитализации», — сообщается на странице учреждения в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что проблемы возникли «вне зоны ответственности учреждения». В минздраве Пермского края URA.RU пояснили, что сбой вероятно произошел в системе Единой информационной системы здравоохранения региона. Сообщений о проблемах из других медицинских учреждений региона в министерство не поступало. Ранее URA.RU рассказывало, что в Березниках часть жителей, а также мэрия остались без стационарной телефонной связи.

В Березниках Пермского края поликлиники больницы имени академика Евгения Вагнера столкнулись с проблемами в региональной информационной системе. Из-за этого медики не могут принимать пациентов, выдавать направления на анализы, закрывать больничные. «В связи с техническим сбоем в единой информационной системе здравоохранения Пермского края в поликлиниках ГБУЗ ПК „Краевая больница им. Вагнера Е.А.“ временно затруднен прием пациентов, выдача направлений на забор анализов, закрытие электронных больничных, запись на МСЭ, консультации, госпитализации», — сообщается на странице учреждения в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что проблемы возникли «вне зоны ответственности учреждения». В минздраве Пермского края URA.RU пояснили, что сбой вероятно произошел в системе Единой информационной системы здравоохранения региона. Сообщений о проблемах из других медицинских учреждений региона в министерство не поступало. Ранее URA.RU рассказывало, что в Березниках часть жителей, а также мэрия остались без стационарной телефонной связи.