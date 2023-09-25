25 сентября 2023

В Березниках работу поликлиник парализовал сбой в информационной системе

© Служба новостей «URA.RU»
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Очередь в поликлинике №5. Тюмень, регистратура поликлиники
В поликлиниках Березников медики остались без помощи информационной системы Фото:

В Березниках Пермского края поликлиники больницы имени академика Евгения Вагнера столкнулись с проблемами в региональной информационной системе. Из-за этого медики не могут принимать пациентов, выдавать направления на анализы, закрывать больничные.

«В связи с техническим сбоем в единой информационной системе здравоохранения Пермского края в поликлиниках ГБУЗ ПК „Краевая больница им. Вагнера Е.А.“ временно затруднен прием пациентов, выдача направлений на забор анализов, закрытие электронных больничных, запись на МСЭ, консультации, госпитализации», — сообщается на странице учреждения в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что проблемы возникли «вне зоны ответственности учреждения».

В минздраве Пермского края URA.RU пояснили, что сбой вероятно произошел в системе Единой информационной системы здравоохранения региона. Сообщений о проблемах из других медицинских учреждений региона в министерство не поступало. Ранее URA.RU рассказывало, что в Березниках часть жителей, а также мэрия остались без стационарной телефонной связи.

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В Березниках Пермского края поликлиники больницы имени академика Евгения Вагнера столкнулись с проблемами в региональной информационной системе. Из-за этого медики не могут принимать пациентов, выдавать направления на анализы, закрывать больничные. «В связи с техническим сбоем в единой информационной системе здравоохранения Пермского края в поликлиниках ГБУЗ ПК „Краевая больница им. Вагнера Е.А.“ временно затруднен прием пациентов, выдача направлений на забор анализов, закрытие электронных больничных, запись на МСЭ, консультации, госпитализации», — сообщается на странице учреждения в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что проблемы возникли «вне зоны ответственности учреждения». В минздраве Пермского края URA.RU пояснили, что сбой вероятно произошел в системе Единой информационной системы здравоохранения региона. Сообщений о проблемах из других медицинских учреждений региона в министерство не поступало. Ранее URA.RU рассказывало, что в Березниках часть жителей, а также мэрия остались без стационарной телефонной связи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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