Медведев: на службу в ВС РФ приняты более 325 тысяч человек

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Политсовет партии "Единая Россия". Москва, медведев дмитрий
Дмитрий Медведев озвучил число контрактников на службе в ВС РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Более 325 тысяч человек были приняты на службу по контракту в интересах Объединенной группировки войск с начала года по 26 сентября. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время совещания по вопросам доукомплектования Вооруженных сил РФ.

«Мы продолжаем доукомплектование вооруженных сил контрактниками. С момента отсчета, по данным Минобороны РФ, то есть с 1 января по 26 сентября, в интересах Объединенной группировки войск на службу приняты более 325 тысяч человек», — заявил Дмитрий Медведев. Видео с совещанием опубликовано на странице Медведева в социальной сети во «Вконтакте».

Ранее Медведев сообщал, что всего в России на службе по контракту в ВС РФ находятся 280 тысяч человек. URA.RU со ссылкой на источники сообщало, что до конца 2023 года их число должно увеличиться до 400 тысяч.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Более 325 тысяч человек были приняты на службу по контракту в интересах Объединенной группировки войск с начала года по 26 сентября. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время совещания по вопросам доукомплектования Вооруженных сил РФ. «Мы продолжаем доукомплектование вооруженных сил контрактниками. С момента отсчета, по данным Минобороны РФ, то есть с 1 января по 26 сентября, в интересах Объединенной группировки войск на службу приняты более 325 тысяч человек», — заявил Дмитрий Медведев. Видео с совещанием опубликовано на странице Медведева в социальной сети во «Вконтакте». Ранее Медведев сообщал, что всего в России на службе по контракту в ВС РФ находятся 280 тысяч человек. URA.RU со ссылкой на источники сообщало, что до конца 2023 года их число должно увеличиться до 400 тысяч.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...