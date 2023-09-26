Медведев: на службу в ВС РФ приняты более 325 тысяч человек

Более 325 тысяч человек были приняты на службу по контракту в интересах Объединенной группировки войск с начала года по 26 сентября. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время совещания по вопросам доукомплектования Вооруженных сил РФ.
«Мы продолжаем доукомплектование вооруженных сил контрактниками. С момента отсчета, по данным Минобороны РФ, то есть с 1 января по 26 сентября, в интересах Объединенной группировки войск на службу приняты более 325 тысяч человек», — заявил Дмитрий Медведев. Видео с совещанием опубликовано на странице Медведева в социальной сети во «
Ранее Медведев сообщал, что всего в России на службе по контракту в ВС РФ находятся 280 тысяч человек. URA.RU со ссылкой на источники сообщало, что до конца 2023 года их число должно увеличиться до 400 тысяч.
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