Медведев: на службу в ВС РФ приняты более 325 тысяч человек

26 сентября 2023 в 18:51 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев озвучил число контрактников на службе в ВС РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Более 325 тысяч человек были приняты на службу по контракту в интересах Объединенной группировки войск с начала года по 26 сентября. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время совещания по вопросам доукомплектования Вооруженных сил РФ. «Мы продолжаем доукомплектование вооруженных сил контрактниками. С момента отсчета, по данным Минобороны РФ, то есть с 1 января по 26 сентября, в интересах Объединенной группировки войск на службу приняты более 325 тысяч человек», — заявил Дмитрий Медведев. Видео с совещанием опубликовано на странице Медведева в социальной сети во « Вконтакте ». Ранее Медведев сообщал, что всего в России на службе по контракту в ВС РФ находятся 280 тысяч человек. URA.RU со ссылкой на источники сообщало, что до конца 2023 года их число должно увеличиться до 400 тысяч.

Более 325 тысяч человек были приняты на службу по контракту в интересах Объединенной группировки войск с начала года по 26 сентября. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время совещания по вопросам доукомплектования Вооруженных сил РФ. «Мы продолжаем доукомплектование вооруженных сил контрактниками. С момента отсчета, по данным Минобороны РФ, то есть с 1 января по 26 сентября, в интересах Объединенной группировки войск на службу приняты более 325 тысяч человек», — заявил Дмитрий Медведев. Видео с совещанием опубликовано на странице Медведева в социальной сети во «Вконтакте». Ранее Медведев сообщал, что всего в России на службе по контракту в ВС РФ находятся 280 тысяч человек. URA.RU со ссылкой на источники сообщало, что до конца 2023 года их число должно увеличиться до 400 тысяч.