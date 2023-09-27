За последний месяц квартиры в центре Екатеринбурга подскочили в цене

28 сентября 2023 в 05:46 Размер текста - 17 +

Средняя стоимость «квадрата» в центре Екатеринбурга составляет 154,6 тысяч рублей Фото: Илья Московец © URA.RU За последние четыре недели в центре Екатеринбурга средние цены на жилье вторичного рынка выросли на 2,8%. Это следует из аналитики рынка недвижимости города «Уральской палаты недвижимости» (УПН). «Средняя цена квадратного метра в центре Екатеринбурга (границы улиц: Московская, Челюскинцев, Восточная, Декабристов, Луначарского, Большакова) выросла до 154,6 тысяч рублей (+2,8%). За неделю стоимость выросла на 0,9%. Нижний ценовой сегмент в центре города составил 93,5 тысяч рублей за „квадрат“, а верхний ценовой сегмент достиг отметки в 251,9 тысячу рублей», — следует из аналитики УПН. Квадратный метр в районах второго пояса Екатеринбурга: Академической, ЖБИ, Завокзальный, УНЦ, Уктус, Уралмаш, Широкая речка, Эльмаш и Солнечный подорожал за 28 дней на 1,4% и в среднем составляет 102,3 тысячи рублей. Менее заметный скачок в цене произошел в районах третьего пояса: Елизавет, Компрессорный, Новая Сортировка, Старая Сортировка, Совхоз, Химмаш, Чермет, Сибирский, Синие камни. Там цена за аналогичный период выросла на 1,2% до 91,6 тысячи рублей. Ранее URA.RU писало, что арендная ставка жилья в столице Урала выросла за две недели на 6,11%. Теперь снять квартиру на месяц будет стоить порядка 32,5 тысяч рублей.

За последние четыре недели в центре Екатеринбурга средние цены на жилье вторичного рынка выросли на 2,8%. Это следует из аналитики рынка недвижимости города «Уральской палаты недвижимости» (УПН). «Средняя цена квадратного метра в центре Екатеринбурга (границы улиц: Московская, Челюскинцев, Восточная, Декабристов, Луначарского, Большакова) выросла до 154,6 тысяч рублей (+2,8%). За неделю стоимость выросла на 0,9%. Нижний ценовой сегмент в центре города составил 93,5 тысяч рублей за „квадрат“, а верхний ценовой сегмент достиг отметки в 251,9 тысячу рублей», — следует из аналитики УПН. Квадратный метр в районах второго пояса Екатеринбурга: Академической, ЖБИ, Завокзальный, УНЦ, Уктус, Уралмаш, Широкая речка, Эльмаш и Солнечный подорожал за 28 дней на 1,4% и в среднем составляет 102,3 тысячи рублей. Менее заметный скачок в цене произошел в районах третьего пояса: Елизавет, Компрессорный, Новая Сортировка, Старая Сортировка, Совхоз, Химмаш, Чермет, Сибирский, Синие камни. Там цена за аналогичный период выросла на 1,2% до 91,6 тысячи рублей. Ранее URA.RU писало, что арендная ставка жилья в столице Урала выросла за две недели на 6,11%. Теперь снять квартиру на месяц будет стоить порядка 32,5 тысяч рублей.