За последний месяц квартиры в центре Екатеринбурга подскочили в цене

За последние четыре недели в центре Екатеринбурга средние цены на жилье вторичного рынка выросли на 2,8%. Это следует из аналитики рынка недвижимости города «Уральской палаты недвижимости» (УПН).
«Средняя цена квадратного метра в центре Екатеринбурга (границы улиц: Московская, Челюскинцев, Восточная, Декабристов, Луначарского, Большакова) выросла до 154,6 тысяч рублей (+2,8%). За неделю стоимость выросла на 0,9%. Нижний ценовой сегмент в центре города составил 93,5 тысяч рублей за „квадрат“, а верхний ценовой сегмент достиг отметки в 251,9 тысячу рублей», — следует из аналитики УПН.
Квадратный метр в районах второго пояса Екатеринбурга: Академической, ЖБИ, Завокзальный, УНЦ, Уктус, Уралмаш, Широкая речка, Эльмаш и Солнечный подорожал за 28 дней на 1,4% и в среднем составляет 102,3 тысячи рублей. Менее заметный скачок в цене произошел в районах третьего пояса: Елизавет, Компрессорный, Новая Сортировка, Старая Сортировка, Совхоз, Химмаш, Чермет, Сибирский, Синие камни. Там цена за аналогичный период выросла на 1,2% до 91,6 тысячи рублей.
Ранее URA.RU писало, что арендная ставка жилья в столице Урала выросла за две недели на 6,11%. Теперь снять квартиру на месяц будет стоить порядка 32,5 тысяч рублей.
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