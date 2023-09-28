Челябинец покончил с собой в кузове грузового автомобиля

Прибывшие медики констатировали смерть мужчины Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске мужчина покончил с собой в кузове грузового автомобиля. Как рассказал источник, приехавшие на вызов медики уже никак не могли ему помочь.

«После обнаружения трупа на место вызвали экстренные службы. Приехавшие медики констатировали смерть мужчины. Судя по травмам, он совершил суицид», — рассказал URA.RU источник.

По данным URA.RU, на момент смерти мужчине было 52 года. Сейчас специалисты выясняют причины, толкнувшие мужчину на такой поступок.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что по данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Данных, указывающих на криминальный характер, не имеется.