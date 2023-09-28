28 сентября 2023

Челябинец покончил с собой в кузове грузового автомобиля

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Спецавтотранспорт. Челябинск, реанимация, медики, неотложка, медицина, машина скорой помощи, скорая помощь, врачи
Прибывшие медики констатировали смерть мужчины Фото:

В Челябинске мужчина покончил с собой в кузове грузового автомобиля. Как рассказал источник, приехавшие на вызов медики уже никак не могли ему помочь.

«После обнаружения трупа на место вызвали экстренные службы. Приехавшие медики констатировали смерть мужчины. Судя по травмам, он совершил суицид», — рассказал URA.RU источник.

По данным URA.RU, на момент смерти мужчине было 52 года. Сейчас специалисты выясняют причины, толкнувшие мужчину на такой поступок.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что по данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Данных, указывающих на криминальный характер, не имеется.

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В Челябинске мужчина покончил с собой в кузове грузового автомобиля. Как рассказал источник, приехавшие на вызов медики уже никак не могли ему помочь. «После обнаружения трупа на место вызвали экстренные службы. Приехавшие медики констатировали смерть мужчины. Судя по травмам, он совершил суицид», — рассказал URA.RU источник. По данным URA.RU, на момент смерти мужчине было 52 года. Сейчас специалисты выясняют причины, толкнувшие мужчину на такой поступок. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что по данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Данных, указывающих на криминальный характер, не имеется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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