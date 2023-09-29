Путин намекнул на новое расширение БРИКС

Путин приоткрыл планы России на председательство в БРИКС в 2024 году

29 сентября 2023 в 20:46 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин раскрыл планы России на председательство в БРИКС в 2024 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин приоткрыл планы России на председательство в БРИКС в 2024 году. Он продемонстрировал, что выступает за расширение этого объединения и наполнение его не только экономической (она заложена изначально), но и политической повесткой. Так прокомментировал URA.RU выступление Путина на международной парламентской конференции «Россия — Латинская Америка» 29 сентября замдекана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики (ВШЭ) Андрей Суздальцев. В своем выступлении Путин заявил, что «Россия приветствует намерение целого ряда государств подключиться к БРИКС в качестве как полноправных членов, так и партнеров». «БРИКС — это не военный союз. Это площадка для согласования позиций, выработки взаимоприемлемых решений, основанных на суверенитете и взаимном уважении друг друга. И я уверен, что что бы ни происходило в политических сферах латиноамериканских стран, все политические силы будут ориентироваться на настроения людей. А настроения избирателей во всех странах Латинской Америки устремлены к свободе и независимости», — убежден Путин. Это означает, подчеркнул российский лидер, что России и странам Латинской Америки есть, над чем совместно работать в стратегическом плане. «Стратегически мы будем сотрудничать в том числе по вопросам, которые являются ключевыми в повестке БРИКС. [В 2024 году] председательство в БРИКС переходит к России. И мы сделаем все, чтобы мировое большинство чувствовало, что оно большинство не по числу жителей наших стран, а большинство по перспективам своего развития», — заявил Владимир Путин. По словам Путина, уже сейчас латиноамериканские страны успешно участвуют в формировании многополярной системы международных отношений. И Россия заинтересована в том, чтобы Латинская Америка была «в своем единстве и многообразии была сильной, самостоятельной и успешной». Статья по теме Путин готовит маневр, который изменит расклад сил в мире Путин показал, что он выступает за расширение и улучшение БРИКС, за появление в повестке объединения не только экономических, но и политических вопросов, говорит замдекана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики (ВШЭ) Андрей Суздальцев. «Такая мощная структура, как БРИКС, уже вступила на политическое поле, и ее углубление в мировые политические процессы будет продолжаться. Путин видит в БРИКС целые континенты, которые могут согласовывать свои позиции в отношении Запада», — поясняет Суздальцев. Когда Путин говорит о БРИКС в свете предстоящего председательства России в этом объединении, он намекает прежде всего на крупнейшие страны Латинской Америки, считает эксперт. «Путин показывает, что объединение государств Глобального Юга позволит поменять не только систему международных отношений из однополюсного в многополюсный мир, но и „правила“ экономической игры на мировых рынках. В одиночку это сделать невозможно, а с БРИКС уже сейчас считаются», — убежден эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин приоткрыл планы России на председательство в БРИКС в 2024 году. Он продемонстрировал, что выступает за расширение этого объединения и наполнение его не только экономической (она заложена изначально), но и политической повесткой. Так прокомментировал URA.RU выступление Путина на международной парламентской конференции «Россия — Латинская Америка» 29 сентября замдекана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики (ВШЭ) Андрей Суздальцев. В своем выступлении Путин заявил, что «Россия приветствует намерение целого ряда государств подключиться к БРИКС в качестве как полноправных членов, так и партнеров». «БРИКС — это не военный союз. Это площадка для согласования позиций, выработки взаимоприемлемых решений, основанных на суверенитете и взаимном уважении друг друга. И я уверен, что что бы ни происходило в политических сферах латиноамериканских стран, все политические силы будут ориентироваться на настроения людей. А настроения избирателей во всех странах Латинской Америки устремлены к свободе и независимости», — убежден Путин. Это означает, подчеркнул российский лидер, что России и странам Латинской Америки есть, над чем совместно работать в стратегическом плане. «Стратегически мы будем сотрудничать в том числе по вопросам, которые являются ключевыми в повестке БРИКС. [В 2024 году] председательство в БРИКС переходит к России. И мы сделаем все, чтобы мировое большинство чувствовало, что оно большинство не по числу жителей наших стран, а большинство по перспективам своего развития», — заявил Владимир Путин. По словам Путина, уже сейчас латиноамериканские страны успешно участвуют в формировании многополярной системы международных отношений. И Россия заинтересована в том, чтобы Латинская Америка была «в своем единстве и многообразии была сильной, самостоятельной и успешной». Путин показал, что он выступает за расширение и улучшение БРИКС, за появление в повестке объединения не только экономических, но и политических вопросов, говорит замдекана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики (ВШЭ) Андрей Суздальцев. «Такая мощная структура, как БРИКС, уже вступила на политическое поле, и ее углубление в мировые политические процессы будет продолжаться. Путин видит в БРИКС целые континенты, которые могут согласовывать свои позиции в отношении Запада», — поясняет Суздальцев. Когда Путин говорит о БРИКС в свете предстоящего председательства России в этом объединении, он намекает прежде всего на крупнейшие страны Латинской Америки, считает эксперт. «Путин показывает, что объединение государств Глобального Юга позволит поменять не только систему международных отношений из однополюсного в многополюсный мир, но и „правила“ экономической игры на мировых рынках. В одиночку это сделать невозможно, а с БРИКС уже сейчас считаются», — убежден эксперт.