Пермский юрист оценил камеры в туалетах ТЦ

Пермский юрист раскрыл условия установки камер в туалетах ТЦ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Юрист Иван Хозяйкин дал правовую оценку видеокамерам, которые установлены в туалетах ТЦ «Колизей Atrium» в Перми. Об этом он рассказал СМИ.

«Важно установить, что именно попадает в поле зрения камеры. Процесс справления естественных нужд посетителей туалета явно подпадает под критерий „конфиденциальности“ и не является общедоступным для всех», — передает портал Properm.ru экспертную оценку Хозяйкина.

По мнению юриста, если камера установлена непосредственно напротив унитазов или писсуаров, то это может быть нарушением неприкосновенности частной жизни согласно статье 137 УК РФ. Хозяйкин добавил, что устанавливать камеры в общественных местах можно, надо только предупреждать посетителей, что за ними ведется видеонаблюдение.

Ранее жители Перми пожаловались на ужасное состояние туалетов на центральной набережной. Горожане оказывались в неудобном положении из-за загаженных кабинок, особенно в дни массовых мероприятий.