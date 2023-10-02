Великобритания отказалась помогать экспорту украинского зерна

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Вооруженные силы Великобритании. stock, нато, флот, корабль, подводная лодка, подлодка, stock, субмарина
Грант Шэппс заявил, что Великобритания не отправит свои военные корабли для помощи Украины Фото:
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Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

Великобритания не будет отправлять собственные корабли в Черное море для помощи Украине в вывозе зерна. Об этом сообщил министр обороны страны Грант Шэппс.

«Великобритания не будет направлять свои военные корабли в Черное море для обеспечения вывоза украинского зерна», — заявил Шэппс. Его слова приводит английский журналист Дэн Сабба в социальной сети X.

Ранее министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что страна готовится загрузить зерном пять кораблей в своих портах на Черном море, несмотря на выход России из продовольственной сделки. Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что страна при необходимости обеспечит транзит украинского зерна для нуждающихся стран, передает «Национальная служба новостей».

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Великобритания не будет отправлять собственные корабли в Черное море для помощи Украине в вывозе зерна. Об этом сообщил министр обороны страны Грант Шэппс. «Великобритания не будет направлять свои военные корабли в Черное море для обеспечения вывоза украинского зерна», — заявил Шэппс. Его слова приводит английский журналист Дэн Сабба в социальной сети X. Ранее министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что страна готовится загрузить зерном пять кораблей в своих портах на Черном море, несмотря на выход России из продовольственной сделки. Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что страна при необходимости обеспечит транзит украинского зерна для нуждающихся стран, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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