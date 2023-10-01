01 октября 2023

Украина загрузит пять судов зерном, несмотря на конец продовольственной сделки

© Служба новостей «URA.RU»
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Погрузка зерна в Ростовском порту. Ростов на Дону, терминал, пшеница, зерно, погрузка, порт, судно
Украина продолжает отправлять зерновозы по Черному морю, несмотря на прекращение договора Фото:
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Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

Киев готовится загрузить зерном пять кораблей в своих портах на Черном море, несмотря на выход России из продовольственной сделки. Об этом рассказал министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

«Пять судов будут загружены, 120 тысяч тонн зерна для стран Африки и Европы», — передает Bloomberg слова Кубракова. Зерновозы уже направляются в порты Украины, расположенные на побережье Черного моря.

По данным издания, суда проходят по временному морскому коридору. Он был создан Военно-морскими силами Украины.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о том, что из Украины были вывезены 32,8 млн тонн зерна, однако на долю нуждающихся стран пришлось лишь 3%, тогда как обеспеченные государства получили более 70%. По его словам, Россию вынудили выйти из зерновой сделки, поскольку западные страны не выполняли обязательства, пишет «Национальная служба новостей».

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Киев готовится загрузить зерном пять кораблей в своих портах на Черном море, несмотря на выход России из продовольственной сделки. Об этом рассказал министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков. «Пять судов будут загружены, 120 тысяч тонн зерна для стран Африки и Европы», — передает Bloomberg слова Кубракова. Зерновозы уже направляются в порты Украины, расположенные на побережье Черного моря. По данным издания, суда проходят по временному морскому коридору. Он был создан Военно-морскими силами Украины. Ранее президент России Владимир Путин заявил о том, что из Украины были вывезены 32,8 млн тонн зерна, однако на долю нуждающихся стран пришлось лишь 3%, тогда как обеспеченные государства получили более 70%. По его словам, Россию вынудили выйти из зерновой сделки, поскольку западные страны не выполняли обязательства, пишет «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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