Украина загрузит пять судов зерном, несмотря на конец продовольственной сделки

02 октября 2023 в 02:10 Размер текста - 17 +

Украина продолжает отправлять зерновозы по Черному морю, несмотря на прекращение договора Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Киев готовится загрузить зерном пять кораблей в своих портах на Черном море, несмотря на выход России из продовольственной сделки. Об этом рассказал министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков. «Пять судов будут загружены, 120 тысяч тонн зерна для стран Африки и Европы», — передает Bloomberg слова Кубракова. Зерновозы уже направляются в порты Украины, расположенные на побережье Черного моря. По данным издания, суда проходят по временному морскому коридору. Он был создан Военно-морскими силами Украины. Ранее президент России Владимир Путин заявил о том, что из Украины были вывезены 32,8 млн тонн зерна, однако на долю нуждающихся стран пришлось лишь 3%, тогда как обеспеченные государства получили более 70%. По его словам, Россию вынудили выйти из зерновой сделки, поскольку западные страны не выполняли обязательства, пишет «Национальная служба новостей».

Киев готовится загрузить зерном пять кораблей в своих портах на Черном море, несмотря на выход России из продовольственной сделки. Об этом рассказал министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков. «Пять судов будут загружены, 120 тысяч тонн зерна для стран Африки и Европы», — передает Bloomberg слова Кубракова. Зерновозы уже направляются в порты Украины, расположенные на побережье Черного моря. По данным издания, суда проходят по временному морскому коридору. Он был создан Военно-морскими силами Украины. Ранее президент России Владимир Путин заявил о том, что из Украины были вывезены 32,8 млн тонн зерна, однако на долю нуждающихся стран пришлось лишь 3%, тогда как обеспеченные государства получили более 70%. По его словам, Россию вынудили выйти из зерновой сделки, поскольку западные страны не выполняли обязательства, пишет «Национальная служба новостей».