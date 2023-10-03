Кадыров обратился к Шойгу после его оценки роли Чечни в СВО

Кадыров поблагодарил Шойгу за оценку роли Чечни в СВО
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Рамзан Кадыров сообщил, что после объявления частичной мобилизации в РФ в Чечне ее досрочно выполнили Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил главу Минобороны РФ Сергея Шойгу за особую оценку участия региона в спецоперации на Украине. Он отметил, что слова ведомства важны для республики.

«Уважаемый Сергей Кужугетович, большое спасибо! <…> Постараемся оправдать столь важную для нас оценку, которую мы воспринимаем авансом», — заявил Кадыров в своем telegram-канале. Он отметил, что оценка Минобороны очень важна для региона.

По словам Кадырова, Чечня продолжит делать все в интересах РФ. Он подчеркнул, что регион еще много раз громко заявит о себе большими достижениями в зоне проведения СВО. Кадыров отметил, что после объявления частичной мобилизации в РФ в республике ее досрочно выполнили.

Глава Чечни заявил, что было сформировано три мотострелковых полка и три батальона «Ахмат». По его словам, бойцы надежно противостоят агрессии НАТО.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил заслуги главы Чечни Рамзана Кадырова за вклад республики в победу в зоне СВО. По его словам, три мотострелковых полка и три батальона достойно проявили себя.

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Глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил главу Минобороны РФ Сергея Шойгу за особую оценку участия региона в спецоперации на Украине. Он отметил, что слова ведомства важны для республики. «Уважаемый Сергей Кужугетович, большое спасибо! <…> Постараемся оправдать столь важную для нас оценку, которую мы воспринимаем авансом», — заявил Кадыров в своем telegram-канале. Он отметил, что оценка Минобороны очень важна для региона. По словам Кадырова, Чечня продолжит делать все в интересах РФ. Он подчеркнул, что регион еще много раз громко заявит о себе большими достижениями в зоне проведения СВО. Кадыров отметил, что после объявления частичной мобилизации в РФ в республике ее досрочно выполнили. Глава Чечни заявил, что было сформировано три мотострелковых полка и три батальона «Ахмат». По его словам, бойцы надежно противостоят агрессии НАТО. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил заслуги главы Чечни Рамзана Кадырова за вклад республики в победу в зоне СВО. По его словам, три мотострелковых полка и три батальона достойно проявили себя.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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