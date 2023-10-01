Кадыров пообещал отбивать больше техники у «сатанистов»

01 октября 2023 в 20:13 Размер текста - 17 +

Россия получит больше западной трофейной техники, заявил Рамзан Кадыров Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Чечни Рамзан Кадыров намеревается в будущем получить еще больше трофейной техники НАТО. Об этом чеченский лидер заявил в ходе осмотра подбитых западных бронемашин на базе специализированного учебно-тренировочного центра спецподразделения СОБР «Ахмат». Представителей Альянса он назвал сатанистами. «В ходе посещения базы я осмотрел образцы трофейной техники стран НАТО. Ссылаясь на эту технику, еще недавно вели напыщенные речи лидеры сатанистов, а сейчас она сиротливо простаивает на стоянке. И это не предел», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Также он добавил, что в ходе поездки проверил готовность личного состава и условия несения службы, и остался доволен увиденным. Была отмечена высокая дисциплина, чистота и порядок на территории центра. Все было на своих местах, что является образцовым показателем и примером для других учебно-тренировочных баз, заключил Кадыров. В ходе СВО российскими военными на территории ЛНР было обнаружено значительное количество западного оружия и боеприпасов. В настоящее время полученные трофеи проходят проверку, документируются и отправляются на склады для дальнейшего рассмотрения специальной комиссией. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, что трофейное оружие было разобрано до мельчайших деталей, и подчеркнул, что военно-промышленный комплекс России обладает значительным технологическим и производственным потенциалом, передает «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Чечни Рамзан Кадыров намеревается в будущем получить еще больше трофейной техники НАТО. Об этом чеченский лидер заявил в ходе осмотра подбитых западных бронемашин на базе специализированного учебно-тренировочного центра спецподразделения СОБР «Ахмат». Представителей Альянса он назвал сатанистами. «В ходе посещения базы я осмотрел образцы трофейной техники стран НАТО. Ссылаясь на эту технику, еще недавно вели напыщенные речи лидеры сатанистов, а сейчас она сиротливо простаивает на стоянке. И это не предел», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Также он добавил, что в ходе поездки проверил готовность личного состава и условия несения службы, и остался доволен увиденным. Была отмечена высокая дисциплина, чистота и порядок на территории центра. Все было на своих местах, что является образцовым показателем и примером для других учебно-тренировочных баз, заключил Кадыров. В ходе СВО российскими военными на территории ЛНР было обнаружено значительное количество западного оружия и боеприпасов. В настоящее время полученные трофеи проходят проверку, документируются и отправляются на склады для дальнейшего рассмотрения специальной комиссией. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, что трофейное оружие было разобрано до мельчайших деталей, и подчеркнул, что военно-промышленный комплекс России обладает значительным технологическим и производственным потенциалом, передает «Национальная служба новостей».