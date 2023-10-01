Кадыров пообещал отбивать больше техники у «сатанистов»

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XIX съезд всероссийской политической партии "Единая Россия". Москва, кадыров рамзан
Россия получит больше западной трофейной техники, заявил Рамзан Кадыров Фото:
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Глава Чечни Рамзан Кадыров намеревается в будущем получить еще больше трофейной техники НАТО. Об этом чеченский лидер заявил в ходе осмотра подбитых западных бронемашин на базе специализированного учебно-тренировочного центра спецподразделения СОБР «Ахмат». Представителей Альянса он назвал сатанистами.

«В ходе посещения базы я осмотрел образцы трофейной техники стран НАТО. Ссылаясь на эту технику, еще недавно вели напыщенные речи лидеры сатанистов, а сейчас она сиротливо простаивает на стоянке. И это не предел», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Также он добавил, что в ходе поездки проверил готовность личного состава и условия несения службы, и остался доволен увиденным.

Была отмечена высокая дисциплина, чистота и порядок на территории центра. Все было на своих местах, что является образцовым показателем и примером для других учебно-тренировочных баз, заключил Кадыров.

В ходе СВО российскими военными на территории ЛНР было обнаружено значительное количество западного оружия и боеприпасов. В настоящее время полученные трофеи проходят проверку, документируются и отправляются на склады для дальнейшего рассмотрения специальной комиссией. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, что трофейное оружие было разобрано до мельчайших деталей, и подчеркнул, что военно-промышленный комплекс России обладает значительным технологическим и производственным потенциалом, передает «Национальная служба новостей».

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Глава Чечни Рамзан Кадыров намеревается в будущем получить еще больше трофейной техники НАТО. Об этом чеченский лидер заявил в ходе осмотра подбитых западных бронемашин на базе специализированного учебно-тренировочного центра спецподразделения СОБР «Ахмат». Представителей Альянса он назвал сатанистами. «В ходе посещения базы я осмотрел образцы трофейной техники стран НАТО. Ссылаясь на эту технику, еще недавно вели напыщенные речи лидеры сатанистов, а сейчас она сиротливо простаивает на стоянке. И это не предел», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Также он добавил, что в ходе поездки проверил готовность личного состава и условия несения службы, и остался доволен увиденным. Была отмечена высокая дисциплина, чистота и порядок на территории центра. Все было на своих местах, что является образцовым показателем и примером для других учебно-тренировочных баз, заключил Кадыров. В ходе СВО российскими военными на территории ЛНР было обнаружено значительное количество западного оружия и боеприпасов. В настоящее время полученные трофеи проходят проверку, документируются и отправляются на склады для дальнейшего рассмотрения специальной комиссией. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, что трофейное оружие было разобрано до мельчайших деталей, и подчеркнул, что военно-промышленный комплекс России обладает значительным технологическим и производственным потенциалом, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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