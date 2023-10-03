03 октября 2023

Пермяк получал деньги от мигрантов, чтобы устроить их на работу

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по избранию меры пресечения Курпишеву Ивану и Штингер Александру. Курган, заседание, суд, руки, суд присяжных
По решению суда виновный должен выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей Фото:

Житель Перми получал взятки от мигрантов и заключал с ними фиктивные трудовые договоры, чтобы они незаконно находились на территории России. Об этом сообщается на сайте Ленинского районного суда.

«Подсудимый решил выступать в качестве „работодателя“ для иностранных граждан, заключая трудовые договоры, зная, что они не будут работать по указанным в документах адресам. За денежное вознаграждение мужчина составил фиктивные договоры шести мигрантам, получив от них в общей сумме 15 670 рублей», — говорится в документе.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, являются полное признание вины, помощь в уходе за матерью, которая является инвалидом второй группы и родственником — инвалидом первой группы, а также внесение денежного взноса в благотворительный фонд «Народный фронт. Все для победы». Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции» и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

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Житель Перми получал взятки от мигрантов и заключал с ними фиктивные трудовые договоры, чтобы они незаконно находились на территории России. Об этом сообщается на сайте Ленинского районного суда. «Подсудимый решил выступать в качестве „работодателя“ для иностранных граждан, заключая трудовые договоры, зная, что они не будут работать по указанным в документах адресам. За денежное вознаграждение мужчина составил фиктивные договоры шести мигрантам, получив от них в общей сумме 15 670 рублей», — говорится в документе. Обстоятельствами, смягчающими наказание, являются полное признание вины, помощь в уходе за матерью, которая является инвалидом второй группы и родственником — инвалидом первой группы, а также внесение денежного взноса в благотворительный фонд «Народный фронт. Все для победы». Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции» и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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