Пермяк получал деньги от мигрантов, чтобы устроить их на работу

По решению суда виновный должен выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Перми получал взятки от мигрантов и заключал с ними фиктивные трудовые договоры, чтобы они незаконно находились на территории России. Об этом сообщается на сайте Ленинского районного суда.

«Подсудимый решил выступать в качестве „работодателя“ для иностранных граждан, заключая трудовые договоры, зная, что они не будут работать по указанным в документах адресам. За денежное вознаграждение мужчина составил фиктивные договоры шести мигрантам, получив от них в общей сумме 15 670 рублей», — говорится в документе.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, являются полное признание вины, помощь в уходе за матерью, которая является инвалидом второй группы и родственником — инвалидом первой группы, а также внесение денежного взноса в благотворительный фонд «Народный фронт. Все для победы». Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции» и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.