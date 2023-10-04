Свердловский военком раскрыл, отправят ли призывников в новые регионы России

Призывники из Свердловской области не будут служить в новых регионах РФ
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Все свердловские призывники будут служить в России, но не в новых ее регионах Фото:
новость из сюжета
Призыв — 2023

Уральцы, призванные в армию осенью 2023 года, не отправятся служить в новые регионы России. Такое заявление сделал военный комиссар Свердловской области полковник Юрий Аксенов во время брифинга в пресс-центре ТАСС-Урал.

«Всех призывников направят для прохождения службы в воинские соединения на территории Российской Федерации. В новые регионы России призывники направляться не будут», — подчеркнул полковник.

Осенняя призывная кампания стартовала в России 1 октября. По заявлению министра обороны Сергея Шойгу, призыву подлежат 130 тысяч граждан. Из Свердловской области планируется отправить в армию более трех тысяч человек.

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Уральцы, призванные в армию осенью 2023 года, не отправятся служить в новые регионы России. Такое заявление сделал военный комиссар Свердловской области полковник Юрий Аксенов во время брифинга в пресс-центре ТАСС-Урал. «Всех призывников направят для прохождения службы в воинские соединения на территории Российской Федерации. В новые регионы России призывники направляться не будут», — подчеркнул полковник. Осенняя призывная кампания стартовала в России 1 октября. По заявлению министра обороны Сергея Шойгу, призыву подлежат 130 тысяч граждан. Из Свердловской области планируется отправить в армию более трех тысяч человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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