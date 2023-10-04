Прокуратура пресекла незаконный сбор денег с родителей в школе Челябинска

Прокуратура Тракторозаводского района Челябинска вынесла школе №86 предписание об устранении нарушений. Причиной проверок стал сбор денег на бумагу и мыло, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
«В деятельности школы №86 Челябинска выявлены нарушения в части доступности и бесплатности образования. Директору школы внесено представление об устранении нарушений», — рассказали URA.RU в прокуратуре.
По требованию прокуратуры школа устранила нарушения: произвела перерасчет хозяйственных и канцтоваров. Учреждение заключило договор на приобретение их за счет бюджетных средств. Учителя, который собирал деньги и с родителей, привлекли к дисциплинарной ответственности.
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