04 октября 2023

Прокуратура пресекла незаконный сбор денег с родителей в школе Челябинска

© Служба новостей «URA.RU»
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Коллегия прокуратуры Челябинской области. Челябинск, прокурор, папка на подпись, прокуратура, папка с документами
Школа устранила нарушения после вмешательства прокуратуры Фото:

Прокуратура Тракторозаводского района Челябинска вынесла школе №86 предписание об устранении нарушений. Причиной проверок стал сбор денег на бумагу и мыло, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

«В деятельности школы №86 Челябинска выявлены нарушения в части доступности и бесплатности образования. Директору школы внесено представление об устранении нарушений», — рассказали URA.RU в прокуратуре.

По требованию прокуратуры школа устранила нарушения: произвела перерасчет хозяйственных и канцтоваров. Учреждение заключило договор на приобретение их за счет бюджетных средств. Учителя, который собирал деньги и с родителей, привлекли к дисциплинарной ответственности.

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Прокуратура Тракторозаводского района Челябинска вынесла школе №86 предписание об устранении нарушений. Причиной проверок стал сбор денег на бумагу и мыло, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. «В деятельности школы №86 Челябинска выявлены нарушения в части доступности и бесплатности образования. Директору школы внесено представление об устранении нарушений», — рассказали URA.RU в прокуратуре. По требованию прокуратуры школа устранила нарушения: произвела перерасчет хозяйственных и канцтоваров. Учреждение заключило договор на приобретение их за счет бюджетных средств. Учителя, который собирал деньги и с родителей, привлекли к дисциплинарной ответственности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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