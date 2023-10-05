Кузнецова: 7% от поступлений в бюджет Украины — это торговля органами

Депутат Кузнецова: около 850 украинских детей проданы ради поступлений в бюджет

05 октября 2023 в 16:03 Размер текста - 17 +

По словам Кузнецовой, фонд «Белый ангел» похищает детей, связываясь с ними через закрытые аккаунты Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Торговля детскими органами составила 7% от поступлений в бюджет Украины. Фонд «Белый ангел» похищает детей с помощью курьеров. Об этом сообщила заместитель председателя Госдумы Федерального собрания РФ Анна Кузнецова. «На Украине действует фонд „Белый ангел“, профессиональные похитители. Порядка 856 детей были принудительно забраны», — заявила Кузнецова. По ее словам, в распоряжении похитителей есть курьеры. С ними связываются через закрытые аккаунты и используют систему условного депонирования. Такие объявления размещаются в «даркнете». 7% доходов Украины формируются от черной трансплантологии, уверяет депутат. Также Кузнецова уточнила, что детей продают через якобы благотворительные фонды и частные британские военные компании. С нарушением прав в Незалежной столкнулись порядка 114 тысяч детей, подчеркнула парламентарий. Ранее Анна Кузнецова раскрыла, какими способами ВСУ вербуют детей из России. Это происходит через соцсети и мессенджеры. По ее словам, боевики используют фейковые аккаунты. Они просят пересылать координаты или фото российских военных.

Торговля детскими органами составила 7% от поступлений в бюджет Украины. Фонд «Белый ангел» похищает детей с помощью курьеров. Об этом сообщила заместитель председателя Госдумы Федерального собрания РФ Анна Кузнецова. «На Украине действует фонд „Белый ангел“, профессиональные похитители. Порядка 856 детей были принудительно забраны», — заявила Кузнецова. По ее словам, в распоряжении похитителей есть курьеры. С ними связываются через закрытые аккаунты и используют систему условного депонирования. Такие объявления размещаются в «даркнете». 7% доходов Украины формируются от черной трансплантологии, уверяет депутат. Также Кузнецова уточнила, что детей продают через якобы благотворительные фонды и частные британские военные компании. С нарушением прав в Незалежной столкнулись порядка 114 тысяч детей, подчеркнула парламентарий. Ранее Анна Кузнецова раскрыла, какими способами ВСУ вербуют детей из России. Это происходит через соцсети и мессенджеры. По ее словам, боевики используют фейковые аккаунты. Они просят пересылать координаты или фото российских военных.