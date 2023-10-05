Кузнецова: 7% от поступлений в бюджет Украины — это торговля органами

Депутат Кузнецова: около 850 украинских детей проданы ради поступлений в бюджет
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Новое знание, Анна Кузнецова. Москва, кузнецова анна
По словам Кузнецовой, фонд «Белый ангел» похищает детей, связываясь с ними через закрытые аккаунты Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Торговля детскими органами составила 7% от поступлений в бюджет Украины. Фонд «Белый ангел» похищает детей с помощью курьеров. Об этом сообщила заместитель председателя Госдумы Федерального собрания РФ Анна Кузнецова.

«На Украине действует фонд „Белый ангел“, профессиональные похитители. Порядка 856 детей были принудительно забраны», — заявила Кузнецова. По ее словам, в распоряжении похитителей есть курьеры. С ними связываются через закрытые аккаунты и используют систему условного депонирования. Такие объявления размещаются в «даркнете». 7% доходов Украины формируются от черной трансплантологии, уверяет депутат.

Также Кузнецова уточнила, что детей продают через якобы благотворительные фонды и частные британские военные компании. С нарушением прав в Незалежной столкнулись порядка 114 тысяч детей, подчеркнула парламентарий.

Ранее Анна Кузнецова раскрыла, какими способами ВСУ вербуют детей из России. Это происходит через соцсети и мессенджеры. По ее словам, боевики используют фейковые аккаунты. Они просят пересылать координаты или фото российских военных.

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Торговля детскими органами составила 7% от поступлений в бюджет Украины. Фонд «Белый ангел» похищает детей с помощью курьеров. Об этом сообщила заместитель председателя Госдумы Федерального собрания РФ Анна Кузнецова. «На Украине действует фонд „Белый ангел“, профессиональные похитители. Порядка 856 детей были принудительно забраны», — заявила Кузнецова. По ее словам, в распоряжении похитителей есть курьеры. С ними связываются через закрытые аккаунты и используют систему условного депонирования. Такие объявления размещаются в «даркнете». 7% доходов Украины формируются от черной трансплантологии, уверяет депутат. Также Кузнецова уточнила, что детей продают через якобы благотворительные фонды и частные британские военные компании. С нарушением прав в Незалежной столкнулись порядка 114 тысяч детей, подчеркнула парламентарий. Ранее Анна Кузнецова раскрыла, какими способами ВСУ вербуют детей из России. Это происходит через соцсети и мессенджеры. По ее словам, боевики используют фейковые аккаунты. Они просят пересылать координаты или фото российских военных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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