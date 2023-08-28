В Госдуме раскрыли, как ВСУ вербуют детей

Вице-спикер Госдумы Кузнецова: ВСУ вербуют детей в соцсетях и месенджерах

29 августа 2023 в 01:55 Размер текста - 17 +

Вербовка российских несовершеннолетних происводится в мессенжерах и соцсетях Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Украине вербуют детей из РФ для уточнения месторасположения российских военных. Об этом заявила сопредседатель парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. «Вербовка происходит обычно в соцсетях и мессенджерах. Боевики ВСУ используют фейковые аккаунты или же действуют через лидеров мнений», — написала Кузнецова в своем telegram -канале. Она отметила, что ВСУ просят пересылать фото или координаты российских военных. По словам Кузнецовой, информация используется для нанесения ударов по позициям русских бойцов или мирным жителям. Кузнецова добавила, что за предоставление информации детям обещают вознаграждение в размере 8-10 тысяч рублей, но после получения данных они исчезают. Она подчеркнула, что действия ВСУ нарушают статью 38 Конвенции о правах ребенка. В СМИ не раз была информация о том, как ВСУ используют несовершеннолетних в своих целях. Так, например, дети из неблагополучных семей часто используются украинцами в качестве наводчиков, передает телеканал 360. Военный журналист Алексей Борзенко уточнил, что все-таки полноценными корректировщиками ВСУ они не являются, поскольку не могут точно сориентировать военных по нужным целям.

На Украине вербуют детей из РФ для уточнения месторасположения российских военных. Об этом заявила сопредседатель парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. «Вербовка происходит обычно в соцсетях и мессенджерах. Боевики ВСУ используют фейковые аккаунты или же действуют через лидеров мнений», — написала Кузнецова в своем telegram-канале. Она отметила, что ВСУ просят пересылать фото или координаты российских военных. По словам Кузнецовой, информация используется для нанесения ударов по позициям русских бойцов или мирным жителям. Кузнецова добавила, что за предоставление информации детям обещают вознаграждение в размере 8-10 тысяч рублей, но после получения данных они исчезают. Она подчеркнула, что действия ВСУ нарушают статью 38 Конвенции о правах ребенка. В СМИ не раз была информация о том, как ВСУ используют несовершеннолетних в своих целях. Так, например, дети из неблагополучных семей часто используются украинцами в качестве наводчиков, передает телеканал 360. Военный журналист Алексей Борзенко уточнил, что все-таки полноценными корректировщиками ВСУ они не являются, поскольку не могут точно сориентировать военных по нужным целям.