06 сентября 2023

Пермский лесхоз закупит БПЛА для поисково-спасательных операций

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Всероссийские соревнования специальных управлений ФПС МЧС России по пожарно-спасательному спорту по дисциплине "полоса препятствий". Пермь, полоса препятствий, квадрокоптер, бпла,  дрон
Беспилотники будут применять во время поисково-спасательных операций Фото:

В Пермском крае Сивинский лесхоз объявил торги на поставку пяти беспилотных летательных аппаратов. Начальная и максимальная цена контракта составляет почти два миллиона рублей. Назначение БПЛА — помощь в проведении поисково-спасательных операций.

«Портативный комплекс тактической воздушной разведки — беспилотное воздушное судно Phoenix mini BR или эквивалент. Количество — пять штук. Предназначен в качестве средства дистанционного видеонаблюдения при проведении поисково-спасательных мероприятий, аэрофотосъемки, обследования высотных конструкций и сооружений, промышленных и жилых объектов. Начальная и максимальная цена — 1,92 млн рублей», — сообщается в техзадании в сервисе электронных торгов «Сбербанк-АСТ».

По данным сайта изготовителя, квадрокоптер модели Phoenix mini BR способен развивать скорость до 120 километров в час и подниматься на высоту в шесть тысяч метров. Максимальное время нахождения в воздухе — до 40 минут, также БПЛА может нести с собой груз весом до полутора килограммов.

Ранее URA.RU рассказывало, что конкурс на поставку одного беспилотника со сканирующей системой и аэрофотокамерой объявил Пермский институт железнодорожного транспорта. Начальная и максимальная цена контракта составляет шесть миллионов рублей.

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В Пермском крае Сивинский лесхоз объявил торги на поставку пяти беспилотных летательных аппаратов. Начальная и максимальная цена контракта составляет почти два миллиона рублей. Назначение БПЛА — помощь в проведении поисково-спасательных операций. «Портативный комплекс тактической воздушной разведки — беспилотное воздушное судно Phoenix mini BR или эквивалент. Количество — пять штук. Предназначен в качестве средства дистанционного видеонаблюдения при проведении поисково-спасательных мероприятий, аэрофотосъемки, обследования высотных конструкций и сооружений, промышленных и жилых объектов. Начальная и максимальная цена — 1,92 млн рублей», — сообщается в техзадании в сервисе электронных торгов «Сбербанк-АСТ». По данным сайта изготовителя, квадрокоптер модели Phoenix mini BR способен развивать скорость до 120 километров в час и подниматься на высоту в шесть тысяч метров. Максимальное время нахождения в воздухе — до 40 минут, также БПЛА может нести с собой груз весом до полутора килограммов. Ранее URA.RU рассказывало, что конкурс на поставку одного беспилотника со сканирующей системой и аэрофотокамерой объявил Пермский институт железнодорожного транспорта. Начальная и максимальная цена контракта составляет шесть миллионов рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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