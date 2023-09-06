Пермский лесхоз закупит БПЛА для поисково-спасательных операций

07 сентября 2023 в 08:48 Размер текста - 17 +

Беспилотники будут применять во время поисково-спасательных операций Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Пермском крае Сивинский лесхоз объявил торги на поставку пяти беспилотных летательных аппаратов. Начальная и максимальная цена контракта составляет почти два миллиона рублей. Назначение БПЛА — помощь в проведении поисково-спасательных операций. «Портативный комплекс тактической воздушной разведки — беспилотное воздушное судно Phoenix mini BR или эквивалент. Количество — пять штук. Предназначен в качестве средства дистанционного видеонаблюдения при проведении поисково-спасательных мероприятий, аэрофотосъемки, обследования высотных конструкций и сооружений, промышленных и жилых объектов. Начальная и максимальная цена — 1,92 млн рублей», — сообщается в техзадании в сервисе электронных торгов «Сбербанк-АСТ». По данным сайта изготовителя, квадрокоптер модели Phoenix mini BR способен развивать скорость до 120 километров в час и подниматься на высоту в шесть тысяч метров. Максимальное время нахождения в воздухе — до 40 минут, также БПЛА может нести с собой груз весом до полутора килограммов. Ранее URA.RU рассказывало, что конкурс на поставку одного беспилотника со сканирующей системой и аэрофотокамерой объявил Пермский институт железнодорожного транспорта. Начальная и максимальная цена контракта составляет шесть миллионов рублей.

В Пермском крае Сивинский лесхоз объявил торги на поставку пяти беспилотных летательных аппаратов. Начальная и максимальная цена контракта составляет почти два миллиона рублей. Назначение БПЛА — помощь в проведении поисково-спасательных операций. «Портативный комплекс тактической воздушной разведки — беспилотное воздушное судно Phoenix mini BR или эквивалент. Количество — пять штук. Предназначен в качестве средства дистанционного видеонаблюдения при проведении поисково-спасательных мероприятий, аэрофотосъемки, обследования высотных конструкций и сооружений, промышленных и жилых объектов. Начальная и максимальная цена — 1,92 млн рублей», — сообщается в техзадании в сервисе электронных торгов «Сбербанк-АСТ». По данным сайта изготовителя, квадрокоптер модели Phoenix mini BR способен развивать скорость до 120 километров в час и подниматься на высоту в шесть тысяч метров. Максимальное время нахождения в воздухе — до 40 минут, также БПЛА может нести с собой груз весом до полутора килограммов. Ранее URA.RU рассказывало, что конкурс на поставку одного беспилотника со сканирующей системой и аэрофотокамерой объявил Пермский институт железнодорожного транспорта. Начальная и максимальная цена контракта составляет шесть миллионов рублей.