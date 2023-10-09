Тюменские силовики поймали жителя ХМАО, который финансировал террористов

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День Победы. Челябинск, фсб, празднование 9 мая
Мужчина признан виновным в финансировании терроризма Фото:

Сотрудники регионального управления ФСБ России по Тюменской области задержали жителя Сургута (ХМАО) Насрулло Неъматжанова по подозрению в финансировании международной террористической организации «Катиба Таухид валь — Джихад» (террористическая организация, запрещена в России). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«На основании результатов оперативно-розыскной деятельности РУ ФСБ России по Тюменской области СО по г. Сургуту СУ СК России по ХМАО-Югре в отношении гражданина возбужденно и расследовано уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.1 УК РФ — финансирование терроризма. Указанный гражданин, являясь сторонником радикальных религиозных взглядов, достоверно зная, что деятельность данной террористической организации запрещена на территории России, в целях финансирования МТО, переводил денежные средства на банковскую карту, находящуюся в пользовании участников террористической организации», — сообщили агентству в пресс-службе РУ ФСБ России по Тюменской области.

Там добавили, что Центральный окружной военный суд Екатеринбурга приговорил мужчину к восьми годам лишения свободы. Он признан виновным в финансировании терроризма.

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Сотрудники регионального управления ФСБ России по Тюменской области задержали жителя Сургута (ХМАО) Насрулло Неъматжанова по подозрению в финансировании международной террористической организации «Катиба Таухид валь — Джихад» (террористическая организация, запрещена в России). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «На основании результатов оперативно-розыскной деятельности РУ ФСБ России по Тюменской области СО по г. Сургуту СУ СК России по ХМАО-Югре в отношении гражданина возбужденно и расследовано уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.1 УК РФ — финансирование терроризма. Указанный гражданин, являясь сторонником радикальных религиозных взглядов, достоверно зная, что деятельность данной террористической организации запрещена на территории России, в целях финансирования МТО, переводил денежные средства на банковскую карту, находящуюся в пользовании участников террористической организации», — сообщили агентству в пресс-службе РУ ФСБ России по Тюменской области. Там добавили, что Центральный окружной военный суд Екатеринбурга приговорил мужчину к восьми годам лишения свободы. Он признан виновным в финансировании терроризма.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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