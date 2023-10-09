Тюменские силовики поймали жителя ХМАО, который финансировал террористов

09 октября 2023 в 15:38 Размер текста - 17 +

Мужчина признан виновным в финансировании терроризма Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сотрудники регионального управления ФСБ России по Тюменской области задержали жителя Сургута (ХМАО) Насрулло Неъматжанова по подозрению в финансировании международной террористической организации «Катиба Таухид валь — Джихад» (террористическая организация, запрещена в России). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «На основании результатов оперативно-розыскной деятельности РУ ФСБ России по Тюменской области СО по г. Сургуту СУ СК России по ХМАО-Югре в отношении гражданина возбужденно и расследовано уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.1 УК РФ — финансирование терроризма. Указанный гражданин, являясь сторонником радикальных религиозных взглядов, достоверно зная, что деятельность данной террористической организации запрещена на территории России, в целях финансирования МТО, переводил денежные средства на банковскую карту, находящуюся в пользовании участников террористической организации», — сообщили агентству в пресс-службе РУ ФСБ России по Тюменской области. Там добавили, что Центральный окружной военный суд Екатеринбурга приговорил мужчину к восьми годам лишения свободы. Он признан виновным в финансировании терроризма.

Сотрудники регионального управления ФСБ России по Тюменской области задержали жителя Сургута (ХМАО) Насрулло Неъматжанова по подозрению в финансировании международной террористической организации «Катиба Таухид валь — Джихад» (террористическая организация, запрещена в России). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «На основании результатов оперативно-розыскной деятельности РУ ФСБ России по Тюменской области СО по г. Сургуту СУ СК России по ХМАО-Югре в отношении гражданина возбужденно и расследовано уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.1 УК РФ — финансирование терроризма. Указанный гражданин, являясь сторонником радикальных религиозных взглядов, достоверно зная, что деятельность данной террористической организации запрещена на территории России, в целях финансирования МТО, переводил денежные средства на банковскую карту, находящуюся в пользовании участников террористической организации», — сообщили агентству в пресс-службе РУ ФСБ России по Тюменской области. Там добавили, что Центральный окружной военный суд Екатеринбурга приговорил мужчину к восьми годам лишения свободы. Он признан виновным в финансировании терроризма.