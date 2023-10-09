В Челябинской области пропала девочка-подросток без обуви. Фото

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Виды города. Тюмень, ребенок, подросток, девочка
В Магнитогорске разыскивают 14-летнюю девочку Фото:

В городе Магнитогорске (Челябинская область) пропала 14-летняя девочка, которая ушла на улицу в носках без обуви. Информация об этом размещена в официальной группе Поисково-спасательного отряда «Альфа-спас».

«Поисково-спасательный отряд „Альфа-Спас“ города Магнитогорска разыскивает пропавшую Александру З., 14 лет. 09.10.2023 года ушла с адреса: г. Магнитогорск, ул. Ушакова, д. 61 и по настоящее время ее местонахождение не известно», — сообщается в официальной группе поискового отряда.

Рост девочки 150-160 см, она худощавого телосложения, волосы светлые коротки, глаза голубые. Она была одета в синий короткий пуховик, темные джинсы. На улицу ушла в носках без обуви.

Девочка ушла из дома 9 октября
Девочка ушла из дома 9 октября

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В городе Магнитогорске (Челябинская область) пропала 14-летняя девочка, которая ушла на улицу в носках без обуви. Информация об этом размещена в официальной группе Поисково-спасательного отряда «Альфа-спас». «Поисково-спасательный отряд „Альфа-Спас“ города Магнитогорска разыскивает пропавшую Александру З., 14 лет. 09.10.2023 года ушла с адреса: г. Магнитогорск, ул. Ушакова, д. 61 и по настоящее время ее местонахождение не известно», — сообщается в официальной группе поискового отряда. Рост девочки 150-160 см, она худощавого телосложения, волосы светлые коротки, глаза голубые. Она была одета в синий короткий пуховик, темные джинсы. На улицу ушла в носках без обуви.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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