В Магнитогорске разыскивают 14-летнюю девочку Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В городе Магнитогорске (Челябинская область) пропала 14-летняя девочка, которая ушла на улицу в носках без обуви. Информация об этом размещена в официальной группе Поисково-спасательного отряда «Альфа-спас».

«Поисково-спасательный отряд „Альфа-Спас“ города Магнитогорска разыскивает пропавшую Александру З., 14 лет. 09.10.2023 года ушла с адреса: г. Магнитогорск, ул. Ушакова, д. 61 и по настоящее время ее местонахождение не известно», — сообщается в официальной группе поискового отряда.

Рост девочки 150-160 см, она худощавого телосложения, волосы светлые коротки, глаза голубые. Она была одета в синий короткий пуховик, темные джинсы. На улицу ушла в носках без обуви.