У челябинцев изымут квартиры в аварийном доме

У челябинцев изымут квартиры в аварийном доме по улице Батумской

10 октября 2023 в 13:50 Размер текста - 17 +

Двухэтажку признали подлежащей сносу четыре года назад Фото: Вадим Ахметов © URA.RU У жителей Челябинска, проживающих в аварийном доме на улице Батумской, изымут квартиры, а также земельный участок, на котором стоит дом. Об этом говорится в распоряжении, подписанном мэром Челябинска Натальей Котовой. «Изъять у собственников жилые помещения в многоквартирном доме, расположенном по адресу: город Челябинск, улица Батумская, дом № 21, для муниципальных нужд. Изъять у собственников доли в праве общей долевой собственности на подлежащий образованию земельный участок площадью 2244 кв. м», — говорится в распоряжении. Двухэтажный дом по улице Батумской, 21, имеет два подъезда. Дом был построен в 1944 году. В 2019 году он был признан аварийным и подлежащим сносу.

У жителей Челябинска, проживающих в аварийном доме на улице Батумской, изымут квартиры, а также земельный участок, на котором стоит дом. Об этом говорится в распоряжении, подписанном мэром Челябинска Натальей Котовой. «Изъять у собственников жилые помещения в многоквартирном доме, расположенном по адресу: город Челябинск, улица Батумская, дом № 21, для муниципальных нужд. Изъять у собственников доли в праве общей долевой собственности на подлежащий образованию земельный участок площадью 2244 кв. м», — говорится в распоряжении. Двухэтажный дом по улице Батумской, 21, имеет два подъезда. Дом был построен в 1944 году. В 2019 году он был признан аварийным и подлежащим сносу.