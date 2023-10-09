09 октября 2023

У челябинцев изымут квартиры в аварийном доме

У челябинцев изымут квартиры в аварийном доме по улице Батумской
© Служба новостей «URA.RU»
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Аварийные дома, подлежащие сносу. Челябинск, аварийный дом, недвижимость, реновация
Двухэтажку признали подлежащей сносу четыре года назад Фото:

У жителей Челябинска, проживающих в аварийном доме на улице Батумской, изымут квартиры, а также земельный участок, на котором стоит дом. Об этом говорится в распоряжении, подписанном мэром Челябинска Натальей Котовой.

«Изъять у собственников жилые помещения в многоквартирном доме, расположенном по адресу: город Челябинск, улица Батумская, дом № 21, для муниципальных нужд. Изъять у собственников доли в праве общей долевой собственности на подлежащий образованию земельный участок площадью 2244 кв. м», — говорится в распоряжении.

Двухэтажный дом по улице Батумской, 21, имеет два подъезда. Дом был построен в 1944 году. В 2019 году он был признан аварийным и подлежащим сносу.

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У жителей Челябинска, проживающих в аварийном доме на улице Батумской, изымут квартиры, а также земельный участок, на котором стоит дом. Об этом говорится в распоряжении, подписанном мэром Челябинска Натальей Котовой. «Изъять у собственников жилые помещения в многоквартирном доме, расположенном по адресу: город Челябинск, улица Батумская, дом № 21, для муниципальных нужд. Изъять у собственников доли в праве общей долевой собственности на подлежащий образованию земельный участок площадью 2244 кв. м», — говорится в распоряжении. Двухэтажный дом по улице Батумской, 21, имеет два подъезда. Дом был построен в 1944 году. В 2019 году он был признан аварийным и подлежащим сносу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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