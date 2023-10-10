10 октября 2023

В Челябинской области нелегальный мигрант изнасиловал женщину

© Служба новостей «URA.RU»
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Мигрант был оперативно задержан Фото:

В Аше (Челябинская область) мигрант изнасиловал женщину. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, мужчина находился на территории РФ незаконно.

«В ночь на 9 октября неизвестный изнасиловал женщину. Сразу же после произошедшего потерпевшая написала заявление в полицию. Оперативники провели ряд мероприятий, направленных на поиск преступника. На следующий день по подозрению в изнасиловании был задержан гражданин Узбекистана», — рассказал URA.RU источник.

По данным URA.RU, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1. ст. 131 УК РФ («Изнасилование»). После установления личности задержанного выяснилось, что он находится на территории РФ незаконно. Так что в деле может появиться еще одна статья о нарушении правил въезда в РФ, либо режима проживания в РФ.

Задержанному 41 год. Ранее он не имел проблем с законом. Нигде официально не трудоустроен.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там от комментариев воздержались.

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В Аше (Челябинская область) мигрант изнасиловал женщину. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, мужчина находился на территории РФ незаконно. «В ночь на 9 октября неизвестный изнасиловал женщину. Сразу же после произошедшего потерпевшая написала заявление в полицию. Оперативники провели ряд мероприятий, направленных на поиск преступника. На следующий день по подозрению в изнасиловании был задержан гражданин Узбекистана», — рассказал URA.RU источник. По данным URA.RU, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1. ст. 131 УК РФ («Изнасилование»). После установления личности задержанного выяснилось, что он находится на территории РФ незаконно. Так что в деле может появиться еще одна статья о нарушении правил въезда в РФ, либо режима проживания в РФ. Задержанному 41 год. Ранее он не имел проблем с законом. Нигде официально не трудоустроен. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там от комментариев воздержались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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