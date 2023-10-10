В Челябинской области нелегальный мигрант изнасиловал женщину

11 октября 2023 в 14:00 Размер текста - 17 +

Мигрант был оперативно задержан Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Аше (Челябинская область) мигрант изнасиловал женщину. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, мужчина находился на территории РФ незаконно. «В ночь на 9 октября неизвестный изнасиловал женщину. Сразу же после произошедшего потерпевшая написала заявление в полицию. Оперативники провели ряд мероприятий, направленных на поиск преступника. На следующий день по подозрению в изнасиловании был задержан гражданин Узбекистана», — рассказал URA.RU источник. По данным URA.RU, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1. ст. 131 УК РФ («Изнасилование»). После установления личности задержанного выяснилось, что он находится на территории РФ незаконно. Так что в деле может появиться еще одна статья о нарушении правил въезда в РФ, либо режима проживания в РФ. Задержанному 41 год. Ранее он не имел проблем с законом. Нигде официально не трудоустроен. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там от комментариев воздержались.

В Аше (Челябинская область) мигрант изнасиловал женщину. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, мужчина находился на территории РФ незаконно. «В ночь на 9 октября неизвестный изнасиловал женщину. Сразу же после произошедшего потерпевшая написала заявление в полицию. Оперативники провели ряд мероприятий, направленных на поиск преступника. На следующий день по подозрению в изнасиловании был задержан гражданин Узбекистана», — рассказал URA.RU источник. По данным URA.RU, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1. ст. 131 УК РФ («Изнасилование»). После установления личности задержанного выяснилось, что он находится на территории РФ незаконно. Так что в деле может появиться еще одна статья о нарушении правил въезда в РФ, либо режима проживания в РФ. Задержанному 41 год. Ранее он не имел проблем с законом. Нигде официально не трудоустроен. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там от комментариев воздержались.