Вице-премьер РФ Мантуров оценил роботов предприятия из Магнитогорска. Фото

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Вторая всероссийская премия «Молодой промышленник года». Екатеринбург, мантуров денис
Денису Мантурову показали роботов из Магнитогорска Фото:

Вице-премьер и министр промышленности Денис Мантуров 11 октября в ходе выставки «Микроэлектроника» в Москве оценил роботов НПО «Андроидная техника» из Магнитогорска (Челябинская область). Как URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия, в разговоре с исполнительным директором Евгением Дудоровым речь зашла о необходимости появления госпрограммы развития робототехники.

«В рамках форума вице-премьер РФ Денис Мантуров посетил стенд „Консорциума робототехники“. Дудоров представил разработки и рассказал о деятельности консорциума и разработках входящих в него предприятий. В ходе беседы было предложено сформировать государственную программу развития робототехники и ее компонентной базы в РФ», — отметили в НПО «Андроидная техника».

По итогам разговора консорциуму поручили сформировать предложения по созданию комплексного проекта по развитию робототехники на долгосрочную перспективу. Магнитогорцы показали Мантурову линейку синхронных бесколлекторных электродвигателей серий АТ Drive и AX Drive. Также министр ознакомился с новой линейкой электродвигателей для беспилотников серии АТБ и робототехнической платформой «Маркер». На сегодня платформа имеет одни из самых продвинутых в России навыки автономного движения с распознаванием объектов на основе технологий искусственного интеллекта.

На выставке речь шла о создании комплексной программы развития робототехники в России
На выставке речь шла о создании комплексной программы развития робототехники в России
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По итогам встречи консорциум робототехники подготовит предложения о развитии направления в стране
По итогам встречи консорциум робототехники подготовит предложения о развитии направления в стране
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Вице-премьер и министр промышленности Денис Мантуров 11 октября в ходе выставки «Микроэлектроника» в Москве оценил роботов НПО «Андроидная техника» из Магнитогорска (Челябинская область). Как URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия, в разговоре с исполнительным директором Евгением Дудоровым речь зашла о необходимости появления госпрограммы развития робототехники. «В рамках форума вице-премьер РФ Денис Мантуров посетил стенд „Консорциума робототехники“. Дудоров представил разработки и рассказал о деятельности консорциума и разработках входящих в него предприятий. В ходе беседы было предложено сформировать государственную программу развития робототехники и ее компонентной базы в РФ», — отметили в НПО «Андроидная техника». По итогам разговора консорциуму поручили сформировать предложения по созданию комплексного проекта по развитию робототехники на долгосрочную перспективу. Магнитогорцы показали Мантурову линейку синхронных бесколлекторных электродвигателей серий АТ Drive и AX Drive. Также министр ознакомился с новой линейкой электродвигателей для беспилотников серии АТБ и робототехнической платформой «Маркер». На сегодня платформа имеет одни из самых продвинутых в России навыки автономного движения с распознаванием объектов на основе технологий искусственного интеллекта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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