Денису Мантурову показали роботов из Магнитогорска Фото: Илья Московец © URA.RU

Вице-премьер и министр промышленности Денис Мантуров 11 октября в ходе выставки «Микроэлектроника» в Москве оценил роботов НПО «Андроидная техника» из Магнитогорска (Челябинская область). Как URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия, в разговоре с исполнительным директором Евгением Дудоровым речь зашла о необходимости появления госпрограммы развития робототехники.

«В рамках форума вице-премьер РФ Денис Мантуров посетил стенд „Консорциума робототехники“. Дудоров представил разработки и рассказал о деятельности консорциума и разработках входящих в него предприятий. В ходе беседы было предложено сформировать государственную программу развития робототехники и ее компонентной базы в РФ», — отметили в НПО «Андроидная техника».

По итогам разговора консорциуму поручили сформировать предложения по созданию комплексного проекта по развитию робототехники на долгосрочную перспективу. Магнитогорцы показали Мантурову линейку синхронных бесколлекторных электродвигателей серий АТ Drive и AX Drive. Также министр ознакомился с новой линейкой электродвигателей для беспилотников серии АТБ и робототехнической платформой «Маркер». На сегодня платформа имеет одни из самых продвинутых в России навыки автономного движения с распознаванием объектов на основе технологий искусственного интеллекта.

На выставке речь шла о создании комплексной программы развития робототехники в России Фото: пресс-служба НПО «Андроидная техника»

По итогам встречи консорциум робототехники подготовит предложения о развитии направления в стране Фото: пресс-служба НПО «Андроидная техника»