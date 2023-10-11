Россия договаривается о поставках газа с новым партнером

Путин: Россия обсуждает с Ираном поставки газа

11 октября 2023 в 19:10 Размер текста - 17 +

Иран может получить российский газ, подчеркнул Владимир Путин Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Россия и Иран обсуждают вопрос о поставках российского газа. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин. «Иранские партнеры тоже обсуждают с нами возможности поставок российского газа на иранский рынок», — подчеркнул Владимир Путин во время пленарного заседания Международного форума «Российская энергетическая неделя». Его трансляцию проводил телеканал «Россия 24». Во время форума Путин также предположил, что Украина может пользоваться российским газом. Также он добавил, что Запад ослабил себя, отказавшись от ресурсов из РФ. Цены на иностранном энергорынке выросли, передает RT.

Россия и Иран обсуждают вопрос о поставках российского газа. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин. «Иранские партнеры тоже обсуждают с нами возможности поставок российского газа на иранский рынок», — подчеркнул Владимир Путин во время пленарного заседания Международного форума «Российская энергетическая неделя». Его трансляцию проводил телеканал «Россия 24». Во время форума Путин также предположил, что Украина может пользоваться российским газом. Также он добавил, что Запад ослабил себя, отказавшись от ресурсов из РФ. Цены на иностранном энергорынке выросли, передает RT.