Экс-редактор Первого канала Овсянникова утверждает, что ее «отравили русские»

12 октября 2023 в 22:50 Размер текста - 17 +

Марине Овсянниковой стало плохо в Париже, она заявляет об отравлении Фото: Christophe Ena Экс-редактору Первого канала Марине Овсянниковой, которая во время прямого эфира вышла с антироссийским плакатом, стало плохо в Париже. Она утверждает, что ее «отравили русские. «В четверг днем журналистке стало плохо, когда она открыла дверь своей квартиры, расположенной в центре столицы Парижа, и обнаружила порошок. Овсянникова утверждала, что была отравлена русскими», — передает французская газета Le Figaro . По данным СМИ, в доме Овсянниковой уже прошли обыски, а правоохранительные структуры начали расследование. На второй месяц российской спецоперации Овсянникова встала за спиной ведущей эфира Первого канала с антироссийским плакатом. После этого ее задержали за распространение фейков о ВС РФ. Из-за этого Овсянникова решила покинуть Россию, сейчас она находится в Париже. 4 октября 2023 года ее заочно приговорили к 8,5 годам тюрьмы, пишет портал « Дни.ру ».

Экс-редактору Первого канала Марине Овсянниковой, которая во время прямого эфира вышла с антироссийским плакатом, стало плохо в Париже. Она утверждает, что ее «отравили русские. «В четверг днем журналистке стало плохо, когда она открыла дверь своей квартиры, расположенной в центре столицы Парижа, и обнаружила порошок. Овсянникова утверждала, что была отравлена русскими», — передает французская газета Le Figaro. По данным СМИ, в доме Овсянниковой уже прошли обыски, а правоохранительные структуры начали расследование. На второй месяц российской спецоперации Овсянникова встала за спиной ведущей эфира Первого канала с антироссийским плакатом. После этого ее задержали за распространение фейков о ВС РФ. Из-за этого Овсянникова решила покинуть Россию, сейчас она находится в Париже. 4 октября 2023 года ее заочно приговорили к 8,5 годам тюрьмы, пишет портал «Дни.ру».