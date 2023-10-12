12 октября 2023

Экс-редактор Первого канала Овсянникова утверждает, что ее «отравили русские»

© Служба новостей «URA.RU»
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Марине Овсянниковой стало плохо в Париже, она заявляет об отравлении Фото:

Экс-редактору Первого канала Марине Овсянниковой, которая во время прямого эфира вышла с антироссийским плакатом, стало плохо в Париже. Она утверждает, что ее «отравили русские.

«В четверг днем журналистке стало плохо, когда она открыла дверь своей квартиры, расположенной в центре столицы Парижа, и обнаружила порошок. Овсянникова утверждала, что была отравлена русскими», — передает французская газета Le Figaro. По данным СМИ, в доме Овсянниковой уже прошли обыски, а правоохранительные структуры начали расследование.

На второй месяц российской спецоперации Овсянникова встала за спиной ведущей эфира Первого канала с антироссийским плакатом. После этого ее задержали за распространение фейков о ВС РФ. Из-за этого Овсянникова решила покинуть Россию, сейчас она находится в Париже. 4 октября 2023 года ее заочно приговорили к 8,5 годам тюрьмы, пишет портал «Дни.ру».

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Экс-редактору Первого канала Марине Овсянниковой, которая во время прямого эфира вышла с антироссийским плакатом, стало плохо в Париже. Она утверждает, что ее «отравили русские. «В четверг днем журналистке стало плохо, когда она открыла дверь своей квартиры, расположенной в центре столицы Парижа, и обнаружила порошок. Овсянникова утверждала, что была отравлена русскими», — передает французская газета Le Figaro. По данным СМИ, в доме Овсянниковой уже прошли обыски, а правоохранительные структуры начали расследование. На второй месяц российской спецоперации Овсянникова встала за спиной ведущей эфира Первого канала с антироссийским плакатом. После этого ее задержали за распространение фейков о ВС РФ. Из-за этого Овсянникова решила покинуть Россию, сейчас она находится в Париже. 4 октября 2023 года ее заочно приговорили к 8,5 годам тюрьмы, пишет портал «Дни.ру».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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