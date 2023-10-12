Экс-премьера Израиля Беннета разозлил вопрос ведущего о судьбе детей в Газе

13 октября 2023 в 06:00 Размер текста - 17 +

Израиль занял в отношении жителей Газы непримиримую позицию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Бенетт возмутился вопросом ведущего телеканала Sky News о судьбе палестинских детей в секторе Газа. Журналист уточнил у политика, что станет с малышами в инкубаторах, которые лишились систем жизнеобеспечения после того, как израильская сторона перестала подавать электричество и воду в анклав. «Если ХАМАС собирается стрелять по нам, используя живые щиты, то это их ответственность. Вы сейчас всерьез задаете мне вопрос о палестинских мирных жителях?» — цитируют слова экс-премьера Израиля Sky News . Ведущий попросил экс-премьера не повышать голос. После этого возникла словесная перепалка, в ходе которой Беннет сказал «позор вам» в адрес журналиста. По последним данным число жертв атак израильских сил по палестинскому сектору Газа возросло до 1 537 человек. Эти данные приводит Министерство здравоохранения Палестины. Ранения получили 6 612 человек. Израиль планирует использовать опыт блокады Ленинграда в секторе Газа. С таким заявлением выступил американский журналист и лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш.

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Бенетт возмутился вопросом ведущего телеканала Sky News о судьбе палестинских детей в секторе Газа. Журналист уточнил у политика, что станет с малышами в инкубаторах, которые лишились систем жизнеобеспечения после того, как израильская сторона перестала подавать электричество и воду в анклав. «Если ХАМАС собирается стрелять по нам, используя живые щиты, то это их ответственность. Вы сейчас всерьез задаете мне вопрос о палестинских мирных жителях?» — цитируют слова экс-премьера Израиля Sky News. Ведущий попросил экс-премьера не повышать голос. После этого возникла словесная перепалка, в ходе которой Беннет сказал «позор вам» в адрес журналиста. По последним данным число жертв атак израильских сил по палестинскому сектору Газа возросло до 1 537 человек. Эти данные приводит Министерство здравоохранения Палестины. Ранения получили 6 612 человек. Израиль планирует использовать опыт блокады Ленинграда в секторе Газа. С таким заявлением выступил американский журналист и лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш.