12 октября 2023

Экс-премьера Израиля Беннета разозлил вопрос ведущего о судьбе детей в Газе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Флаги иностранных государств. Челябинск, израиль, флаг, флаг израиля
Израиль занял в отношении жителей Газы непримиримую позицию Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Бенетт возмутился вопросом ведущего телеканала Sky News о судьбе палестинских детей в секторе Газа. Журналист уточнил у политика, что станет с малышами в инкубаторах, которые лишились систем жизнеобеспечения после того, как израильская сторона перестала подавать электричество и воду в анклав.

«Если ХАМАС собирается стрелять по нам, используя живые щиты, то это их ответственность. Вы сейчас всерьез задаете мне вопрос о палестинских мирных жителях?» — цитируют слова экс-премьера Израиля Sky News.

Ведущий попросил экс-премьера не повышать голос. После этого возникла словесная перепалка, в ходе которой Беннет сказал «позор вам» в адрес журналиста.

По последним данным число жертв атак израильских сил по палестинскому сектору Газа возросло до 1 537 человек. Эти данные приводит Министерство здравоохранения Палестины. Ранения получили 6 612 человек. Израиль планирует использовать опыт блокады Ленинграда в секторе Газа. С таким заявлением выступил американский журналист и лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Бенетт возмутился вопросом ведущего телеканала Sky News о судьбе палестинских детей в секторе Газа. Журналист уточнил у политика, что станет с малышами в инкубаторах, которые лишились систем жизнеобеспечения после того, как израильская сторона перестала подавать электричество и воду в анклав. «Если ХАМАС собирается стрелять по нам, используя живые щиты, то это их ответственность. Вы сейчас всерьез задаете мне вопрос о палестинских мирных жителях?» — цитируют слова экс-премьера Израиля Sky News. Ведущий попросил экс-премьера не повышать голос. После этого возникла словесная перепалка, в ходе которой Беннет сказал «позор вам» в адрес журналиста. По последним данным число жертв атак израильских сил по палестинскому сектору Газа возросло до 1 537 человек. Эти данные приводит Министерство здравоохранения Палестины. Ранения получили 6 612 человек. Израиль планирует использовать опыт блокады Ленинграда в секторе Газа. С таким заявлением выступил американский журналист и лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...