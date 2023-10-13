Житель Екатеринбурга украл 600 сим-карт на 150 тысяч рублей

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Деньги. Курган, сим карта, sim
Екатеринбуржец успел сбыть украденные им сим-карты на 150 тысяч рублей Фото:

Челябинские полицейские задержали жителя Екатеринбурга подозреваемого в краже 600 сим-карт сотового оператора в одном из городских ТРК. Об этом сообщили в пресс-службе МВД РФ.

«В одном из торгово-развлекательных комплексов, злоумышленник воспользовался тем, что у стойки торговой точки отошел сотрудник и в нужный момент выхватил лежавший там пакет. В нем находилось 600 сим-карт для сотовой связи, на сумму 150 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе МВД РФ.

Подозреваемым оказался 29-летний житель Екатеринбурга. В отношении него возбуждено уголовное дело.

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Челябинские полицейские задержали жителя Екатеринбурга подозреваемого в краже 600 сим-карт сотового оператора в одном из городских ТРК. Об этом сообщили в пресс-службе МВД РФ. «В одном из торгово-развлекательных комплексов, злоумышленник воспользовался тем, что у стойки торговой точки отошел сотрудник и в нужный момент выхватил лежавший там пакет. В нем находилось 600 сим-карт для сотовой связи, на сумму 150 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе МВД РФ. Подозреваемым оказался 29-летний житель Екатеринбурга. В отношении него возбуждено уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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