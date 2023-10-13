Житель Екатеринбурга украл 600 сим-карт на 150 тысяч рублей

13 октября 2023 в 15:12 Размер текста - 17 +

Екатеринбуржец успел сбыть украденные им сим-карты на 150 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Челябинские полицейские задержали жителя Екатеринбурга подозреваемого в краже 600 сим-карт сотового оператора в одном из городских ТРК. Об этом сообщили в пресс-службе МВД РФ. «В одном из торгово-развлекательных комплексов, злоумышленник воспользовался тем, что у стойки торговой точки отошел сотрудник и в нужный момент выхватил лежавший там пакет. В нем находилось 600 сим-карт для сотовой связи, на сумму 150 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе МВД РФ. Подозреваемым оказался 29-летний житель Екатеринбурга. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Челябинские полицейские задержали жителя Екатеринбурга подозреваемого в краже 600 сим-карт сотового оператора в одном из городских ТРК. Об этом сообщили в пресс-службе МВД РФ. «В одном из торгово-развлекательных комплексов, злоумышленник воспользовался тем, что у стойки торговой точки отошел сотрудник и в нужный момент выхватил лежавший там пакет. В нем находилось 600 сим-карт для сотовой связи, на сумму 150 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе МВД РФ. Подозреваемым оказался 29-летний житель Екатеринбурга. В отношении него возбуждено уголовное дело.