Путин: Армения никуда из СНГ не уходит

По словам Путина, Армения не уходит из Содружества независимых государств
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что Армения не выходит из Содружества независимых государств (СНГ). Об этом он рассказал на трансляции пресс-конференции по итогам саммита глав государств СНГ.
«Все решения в СНГ принимаются на основе консенсуса. Армения никуда из СНГ не выходит», — заявил Путин на
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