Путин: Армения никуда из СНГ не уходит

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Владимир Путин на торжественном построении, посвященном 20-летию авиабазы в Киргизстане. Бишкек, путин владимир
По словам Путина, Армения не уходит из Содружества независимых государств Фото:

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что Армения не выходит из Содружества независимых государств (СНГ). Об этом он рассказал на трансляции пресс-конференции по итогам саммита глав государств СНГ.

«Все решения в СНГ принимаются на основе консенсуса. Армения никуда из СНГ не выходит», — заявил Путин на трансляции.

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Президент РФ Владимир Путин сообщил, что Армения не выходит из Содружества независимых государств (СНГ). Об этом он рассказал на трансляции пресс-конференции по итогам саммита глав государств СНГ. «Все решения в СНГ принимаются на основе консенсуса. Армения никуда из СНГ не выходит», — заявил Путин на трансляции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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