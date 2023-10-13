Путин: Армения никуда из СНГ не уходит

13 октября 2023 в 18:36 Размер текста - 17 +

По словам Путина, Армения не уходит из Содружества независимых государств Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин сообщил, что Армения не выходит из Содружества независимых государств (СНГ). Об этом он рассказал на трансляции пресс-конференции по итогам саммита глав государств СНГ. «Все решения в СНГ принимаются на основе консенсуса. Армения никуда из СНГ не выходит», — заявил Путин на трансляции .

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что Армения не выходит из Содружества независимых государств (СНГ). Об этом он рассказал на трансляции пресс-конференции по итогам саммита глав государств СНГ. «Все решения в СНГ принимаются на основе консенсуса. Армения никуда из СНГ не выходит», — заявил Путин на трансляции.