Федеральный ретейлер купил сеть продуктовых в Екатеринбурге «Лента» купила магазины «Монетка» в Екатеринбурге 17 октября 2023 в 12:19 Размер текста - 17 + Сеть уральских магазинов «Монетка» переходит «Ленте» Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Один из крупнейших российских ретейлеров «Лента» приобретает сеть екатеринбургских магазинов «Монетка». Об этом сообщили в пресс-службе компании. «„Лента“ покупает „Монетку“, одну из крупнейших сетей магазинов у дома в России. Сделка по покупке „Монетки“ направлена на развитие формата магазинов у дома», — пишет telegram-канал «Лента Бизнес». Кроме того, приобретение «Монетки» позволит «Ленте» трансформироваться в мультиформатного игрока, добавили в компании. Сделка оплачена за счет имеющихся у «Ленты» средств и заемного финансирования. «Сделка позволит существенно усилить позиции „Ленты“ на Урале и в Западной Сибири. Общая торговая площадь приобретаемых активов составляет 606 тысяч квадратных метров», — резюмировали в пресс-службе компании. В конце июля URA.RU сообщало, что «Лента» готовится купить «Монетку». Магазины уральской сети заинтересовали «федералов» из-за высокой рентабельности. Один из крупнейших российских ретейлеров «Лента» приобретает сеть екатеринбургских магазинов «Монетка». Об этом сообщили в пресс-службе компании. «„Лента“ покупает „Монетку“, одну из крупнейших сетей магазинов у дома в России. Сделка по покупке „Монетки“ направлена на развитие формата магазинов у дома», — пишет telegram-канал «Лента Бизнес». Кроме того, приобретение «Монетки» позволит «Ленте» трансформироваться в мультиформатного игрока, добавили в компании. Сделка оплачена за счет имеющихся у «Ленты» средств и заемного финансирования. «Сделка позволит существенно усилить позиции „Ленты“ на Урале и в Западной Сибири. Общая торговая площадь приобретаемых активов составляет 606 тысяч квадратных метров», — резюмировали в пресс-службе компании. В конце июля URA.RU сообщало, что «Лента» готовится купить «Монетку». Магазины уральской сети заинтересовали «федералов» из-за высокой рентабельности. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям