Федеральный ретейлер купил сеть продуктовых в Екатеринбурге

Один из крупнейших российских ретейлеров «Лента» приобретает сеть екатеринбургских магазинов «Монетка». Об этом сообщили в пресс-службе компании.
«„Лента“ покупает „Монетку“, одну из крупнейших сетей магазинов у дома в России. Сделка по покупке „Монетки“ направлена на развитие формата магазинов у дома», — пишет telegram-канал «Лента Бизнес». Кроме того, приобретение «Монетки» позволит «Ленте» трансформироваться в мультиформатного игрока, добавили в компании.
Сделка оплачена за счет имеющихся у «Ленты» средств и заемного финансирования. «Сделка позволит существенно усилить позиции „Ленты“ на Урале и в Западной Сибири. Общая торговая площадь приобретаемых активов составляет 606 тысяч квадратных метров», — резюмировали в пресс-службе компании.
В конце июля URA.RU сообщало, что «Лента» готовится купить «Монетку». Магазины уральской сети заинтересовали «федералов» из-за высокой рентабельности.
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