16 октября 2023

Федеральный ретейлер купил сеть продуктовых в Екатеринбурге

«Лента» купила магазины «Монетка» в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, монетка, магазин, магазин монетка
Сеть уральских магазинов «Монетка» переходит «Ленте» Фото:

Один из крупнейших российских ретейлеров «Лента» приобретает сеть екатеринбургских магазинов «Монетка». Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«„Лента“ покупает „Монетку“, одну из крупнейших сетей магазинов у дома в России. Сделка по покупке „Монетки“ направлена на развитие формата магазинов у дома», — пишет telegram-канал «Лента Бизнес». Кроме того, приобретение «Монетки» позволит «Ленте» трансформироваться в мультиформатного игрока, добавили в компании.

Сделка оплачена за счет имеющихся у «Ленты» средств и заемного финансирования. «Сделка позволит существенно усилить позиции „Ленты“ на Урале и в Западной Сибири. Общая торговая площадь приобретаемых активов составляет 606 тысяч квадратных метров», — резюмировали в пресс-службе компании.

В конце июля URA.RU сообщало, что «Лента» готовится купить «Монетку». Магазины уральской сети заинтересовали «федералов» из-за высокой рентабельности.

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Один из крупнейших российских ретейлеров «Лента» приобретает сеть екатеринбургских магазинов «Монетка». Об этом сообщили в пресс-службе компании. «„Лента“ покупает „Монетку“, одну из крупнейших сетей магазинов у дома в России. Сделка по покупке „Монетки“ направлена на развитие формата магазинов у дома», — пишет telegram-канал «Лента Бизнес». Кроме того, приобретение «Монетки» позволит «Ленте» трансформироваться в мультиформатного игрока, добавили в компании. Сделка оплачена за счет имеющихся у «Ленты» средств и заемного финансирования. «Сделка позволит существенно усилить позиции „Ленты“ на Урале и в Западной Сибири. Общая торговая площадь приобретаемых активов составляет 606 тысяч квадратных метров», — резюмировали в пресс-службе компании. В конце июля URA.RU сообщало, что «Лента» готовится купить «Монетку». Магазины уральской сети заинтересовали «федералов» из-за высокой рентабельности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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