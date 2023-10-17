Свердловчанин бросил Кембриджский университет ради фермы в Талице. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мирам Кульбердинов не стал доучиваться в Кембридже и вернулся домой в Талицу (фото из архива) Фото:

Несколько лет назад фермер из Талицкого района Свердловской области Нурлан Кульбердинов отправил сына Мирама учиться в Кембриджский университет (Великобритания), так как это считалось престижным. Но молодому человеку не понравились настроения в стране после того, как Россия присоединила Крым в 2014 году, и он бросил учебу, вернулся на родину, отучился в школе фермера и сейчас работает оператором установки машинного доения. Об этом 23-летний Мирам рассказал в беседе с корреспондентом URA.RU.

«Раньше считалось престижным учиться в Кембридже, но у меня мнение поменялось — в контексте политической ситуации. Я учился не по конкретной специальности, а изучал язык. Но бросил и вернулся в Россию. Отучился четыре года в нефтегазовом университете, затем поступил в строительный, но понял, что не мое. Сходил в армию, вернулся, окончил школу фермеров, сейчас учусь на зоотехника в Екатеринбурге и помогаю отцу», — поделился молодой человек.

Связать жизнь с сельским хозяйством Мирам мечтал с детства, так как фермерством занимались и дед, и отец. На семейной ферме молодой человек работает оператором установки машинного доения, его зарплата — 24 тысячи рублей. Есть сотрудники, которые получают больше, чем он, но Мирам не жалуется. «Мне не завидно. Я считаю, что это не правильно — пользоваться влиянием отца и приходить на готовенькое. Вот будет у меня опыт, как у старших сотрудников, тогда и зарплата вырастет», — делится собеседник.

Ранее URA.RU подробно рассказывало о ферме Кульбердиновых и других хозяйствах в Талицком районе. Местные фермеры объединяются в кооперации, чтобы решать общие вопросы.

Ферма Кульбердиновых является одной из самых технологичных в Талицком районе. Например, доит здесь коров робот. Мирам может отслеживать, подоились ли коровы, через приложение
Ферма Кульбердиновых является одной из самых технологичных в Талицком районе. Например, доит здесь коров робот. Мирам может отслеживать, подоились ли коровы, через приложение
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Несколько лет назад фермер из Талицкого района Свердловской области Нурлан Кульбердинов отправил сына Мирама учиться в Кембриджский университет (Великобритания), так как это считалось престижным. Но молодому человеку не понравились настроения в стране после того, как Россия присоединила Крым в 2014 году, и он бросил учебу, вернулся на родину, отучился в школе фермера и сейчас работает оператором установки машинного доения. Об этом 23-летний Мирам рассказал в беседе с корреспондентом URA.RU. «Раньше считалось престижным учиться в Кембридже, но у меня мнение поменялось — в контексте политической ситуации. Я учился не по конкретной специальности, а изучал язык. Но бросил и вернулся в Россию. Отучился четыре года в нефтегазовом университете, затем поступил в строительный, но понял, что не мое. Сходил в армию, вернулся, окончил школу фермеров, сейчас учусь на зоотехника в Екатеринбурге и помогаю отцу», — поделился молодой человек. Связать жизнь с сельским хозяйством Мирам мечтал с детства, так как фермерством занимались и дед, и отец. На семейной ферме молодой человек работает оператором установки машинного доения, его зарплата — 24 тысячи рублей. Есть сотрудники, которые получают больше, чем он, но Мирам не жалуется. «Мне не завидно. Я считаю, что это не правильно — пользоваться влиянием отца и приходить на готовенькое. Вот будет у меня опыт, как у старших сотрудников, тогда и зарплата вырастет», — делится собеседник. Ранее URA.RU подробно рассказывало о ферме Кульбердиновых и других хозяйствах в Талицком районе. Местные фермеры объединяются в кооперации, чтобы решать общие вопросы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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