Свердловчанин бросил Кембриджский университет ради фермы в Талице. Фото

17 октября 2023 в 18:23 Размер текста - 17 +

Мирам Кульбердинов не стал доучиваться в Кембридже и вернулся домой в Талицу (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Несколько лет назад фермер из Талицкого района Свердловской области Нурлан Кульбердинов отправил сына Мирама учиться в Кембриджский университет (Великобритания), так как это считалось престижным. Но молодому человеку не понравились настроения в стране после того, как Россия присоединила Крым в 2014 году, и он бросил учебу, вернулся на родину, отучился в школе фермера и сейчас работает оператором установки машинного доения. Об этом 23-летний Мирам рассказал в беседе с корреспондентом URA.RU. «Раньше считалось престижным учиться в Кембридже, но у меня мнение поменялось — в контексте политической ситуации. Я учился не по конкретной специальности, а изучал язык. Но бросил и вернулся в Россию. Отучился четыре года в нефтегазовом университете, затем поступил в строительный, но понял, что не мое. Сходил в армию, вернулся, окончил школу фермеров, сейчас учусь на зоотехника в Екатеринбурге и помогаю отцу», — поделился молодой человек. Связать жизнь с сельским хозяйством Мирам мечтал с детства, так как фермерством занимались и дед, и отец. На семейной ферме молодой человек работает оператором установки машинного доения, его зарплата — 24 тысячи рублей. Есть сотрудники, которые получают больше, чем он, но Мирам не жалуется. «Мне не завидно. Я считаю, что это не правильно — пользоваться влиянием отца и приходить на готовенькое. Вот будет у меня опыт, как у старших сотрудников, тогда и зарплата вырастет», — делится собеседник. Ранее URA.RU подробно рассказывало о ферме Кульбердиновых и других хозяйствах в Талицком районе. Местные фермеры объединяются в кооперации, чтобы решать общие вопросы. Ферма Кульбердиновых является одной из самых технологичных в Талицком районе. Например, доит здесь коров робот. Мирам может отслеживать, подоились ли коровы, через приложение Фото: Свердловский областной фонд поддержки предпринимателей Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Несколько лет назад фермер из Талицкого района Свердловской области Нурлан Кульбердинов отправил сына Мирама учиться в Кембриджский университет (Великобритания), так как это считалось престижным. Но молодому человеку не понравились настроения в стране после того, как Россия присоединила Крым в 2014 году, и он бросил учебу, вернулся на родину, отучился в школе фермера и сейчас работает оператором установки машинного доения. Об этом 23-летний Мирам рассказал в беседе с корреспондентом URA.RU. «Раньше считалось престижным учиться в Кембридже, но у меня мнение поменялось — в контексте политической ситуации. Я учился не по конкретной специальности, а изучал язык. Но бросил и вернулся в Россию. Отучился четыре года в нефтегазовом университете, затем поступил в строительный, но понял, что не мое. Сходил в армию, вернулся, окончил школу фермеров, сейчас учусь на зоотехника в Екатеринбурге и помогаю отцу», — поделился молодой человек. Связать жизнь с сельским хозяйством Мирам мечтал с детства, так как фермерством занимались и дед, и отец. На семейной ферме молодой человек работает оператором установки машинного доения, его зарплата — 24 тысячи рублей. Есть сотрудники, которые получают больше, чем он, но Мирам не жалуется. «Мне не завидно. Я считаю, что это не правильно — пользоваться влиянием отца и приходить на готовенькое. Вот будет у меня опыт, как у старших сотрудников, тогда и зарплата вырастет», — делится собеседник. Ранее URA.RU подробно рассказывало о ферме Кульбердиновых и других хозяйствах в Талицком районе. Местные фермеры объединяются в кооперации, чтобы решать общие вопросы.